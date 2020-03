Cathy Yan, directrice d’Oiseaux de proie, discute de la rage et de la misogynie des femmes

La réalisatrice Cathy Yan a répondu à une fausse affirmation selon laquelle elle blâmait les hommes pour la réception et la représentation au guichet de Birds of Prey.

Bien qu’il y ait eu un groupe vocal de détracteurs en grande partie masculins qui continue de fustiger Birds of Prey et de montrer ses chiffres au box-office comme des signes de son échec, le film de Cathy Yan a dans l’ensemble été généralement bien accueilli par les cinéphiles dans tous les domaines. Dans un article pour The Flare, l’écrivain Roslyn Talusan examine comment Birds of Prey appelle le public à changer sa perception de la façon dont nous percevons les émotions des femmes, y compris la colère.

En réponse à un message renvoyant à l’article, Cathy Yan a remercié l’internaute pour les commentaires positifs à l’égard du film et a noté que «la rage féminine est toujours quelque chose qui est inacceptable et tout à fait terrifiant pour certains, même si ce n’est qu’une infime partie d’un film de super-héros amusant. ” De toute évidence, un autre utilisateur de Twitter a pris les commentaires de Cathy Yan comme un signe qu’elle accusait les hommes de toute réception négative envers Birds of Prey, une affirmation que le cinéaste a déclaré fausse. En réponse à ce deuxième utilisateur, Cathy Yan a expliqué qu’exprimer la misogynie et blâmer les hommes sont deux choses très différentes avant d’ajouter qu’elle a été explicite sur son amour pour le nombre d’hommes qui ont soutenu le film.

Découvrez les commentaires de Cathy Yan dans le post ci-dessous.

Je ne blâme pas les hommes. Je suis lié à un article sur la gamme féminine dans le film. Crier la misogynie est très différent de blâmer les hommes. Si vous ne pouvez pas faire la différence, c’est plus sur vous. J’adore le nombre d’hommes qui sont sortis pour regarder le film, et pour lesquels j’ai été explicite.

– Cathy Yan (@CathyYan) 2 mars 2020

Que pensez-vous des commentaires de Cathy Yan? Faites-nous savoir vos pensées ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Birds of Prey de Cathy Yan:

«Vous avez déjà entendu parler du flic, de l’oiseau chanteur, du psychopathe et de la princesse mafia? Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) est un conte tordu raconté par Harley elle-même, comme seul Harley peut le dire. Lorsque le méchant le plus néfaste de Gotham, Roman Sionis, et son bras droit zélé, Zsasz, ont visé une jeune fille prénommée Cass, la ville est bouleversée à sa recherche. Les chemins de Harley, Huntress, Black Canary et Renee Montoya entrent en collision, et le quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour abattre Roman. “

Réalisé par Cathy Yan à partir d’un scénario écrit par l’écrivain Bumblebee Christina Hodson, Birds of Prey met en vedette Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Rosie Perez comme Renee Montoya, Chris Messina comme Victor Zsasz , Ewan McGregor comme Black Mask et Margot Robbie comme Harley Quinn. Ali Wong, Robert Catrini et Michael Masini ont également été interprétés dans des rôles non divulgués.

Birds of Prey joue maintenant dans les salles.