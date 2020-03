Cathy Yan explique pourquoi «Birds of Prey» rejette le regard masculin

La réalisatrice de Birds of Prey, Cathy Yan, a expliqué l’importance du film DC rejetant le regard masculin.

Le paysage hollywoodien continue de changer avec une pression pour plus de diversité et de représentation devant et derrière la caméra. Ce faisant, plus de voix et d’histoires uniques peuvent être partagées. Un point de vue différent peut également montrer un langage visuel auquel les publics ne sont pas habitués. Par exemple, le regard masculin est une théorie sur la façon dont un réalisateur hétérosexuel dépeint souvent les femmes comme des objets sexuels sur un film.

Cathy Yan a été la deuxième femme à réaliser un film DCEU et la première à diriger une équipe centrée sur les femmes. Alors que Birds of Prey traite de questions telles que la misogynie, le film ne sexualise jamais trop les personnages féminins. Cathy Yan s’est entretenue avec le New York Times sur la façon d’éviter le regard masculin dans Birds of Prey:

«Nous étions assez conscients de ne pas confondre ce que la scène était censée être, en n’offrant rien de vulnérable ou de titillant à distance. Il y a des choix comme celui-là qui ont été très délibérés; nous nous assurions de protéger nos comédiennes, même dans une scène qui parlait d’humiliation. C’était moins, “je vais déballer et rejeter le regard masculin de chaque réalisateur qui est venu devant moi” et plus d’une réaction inconsciente et innée sur ce qui se sent bien. C’est là que vous racontez l’histoire. «Regardez ici! Je te parle!'”

Voici le synopsis officiel de Birds of Prey de Cathy Yan:

«Vous avez déjà entendu parler du flic, de l’oiseau chanteur, du psychopathe et de la princesse mafia? Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) est un conte tordu raconté par Harley elle-même, comme seul Harley peut le dire. Lorsque le méchant le plus néfaste de Gotham, Roman Sionis, et son bras droit zélé, Zsasz, ont visé une jeune fille prénommée Cass, la ville est bouleversée à sa recherche. Les chemins de Harley, Huntress, Black Canary et Renee Montoya entrent en collision, et le quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour abattre Roman. “

Réalisé par Cathy Yan à partir d’un scénario écrit par l’écrivain Bumblebee Christina Hodson, Birds of Prey met en vedette Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Rosie Perez comme Renee Montoya, Chris Messina comme Victor Zsasz , Ewan McGregor comme Black Mask et Margot Robbie comme Harley Quinn. Ali Wong, Robert Catrini et Michael Masini ont également été interprétés dans des rôles non divulgués.

Birds of Prey joue maintenant dans les salles.

