Cathy Yan soutient la sortie de la VOD des premiers oiseaux de proie au milieu du coronavirus

La pandémie de coronavirus incitant plusieurs entreprises à fermer ou à limiter leurs capacités, les cinémas du monde entier se retrouvent avec une pénurie de visiteurs car les gens restent à l’intérieur pour ralentir la propagation de la maladie. En réponse à l’évolution du marché mondial, plusieurs studios ont retardé la sortie de leurs films phares et Universal publie officiellement ses versions théâtrales actuelles en VOD dès vendredi.

Maintenant, la réalisatrice de Birds of Prey, Cathy Yan, a consulté son compte Twitter officiel pour annoncer qu’elle ne serait pas opposée à la sortie du film DC en VOD plus tôt que prévu. Le film bien accueilli avec Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn n’est sorti en salles que le 7 février 2020.

Je ne serais pas opposé à l’idée de mettre Birds of Prey en VOD plus tôt. https://t.co/TrKynikHLx

– Cathy Yan (@CathyYan) 16 mars 2020

Voici le synopsis officiel de Birds of Prey de Cathy Yan:

«Vous avez déjà entendu parler du flic, de l’oiseau chanteur, du psychopathe et de la princesse mafia? Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) est un conte tordu raconté par Harley elle-même, comme seul Harley peut le dire. Lorsque le méchant le plus néfaste de Gotham, Roman Sionis, et son bras droit zélé, Zsasz, ont visé une jeune fille prénommée Cass, la ville est renversée à sa recherche. Les chemins de Harley, Huntress, Black Canary et Renee Montoya entrent en collision, et le quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour abattre Roman. “

Réalisé par Cathy Yan à partir d’un scénario écrit par l’écrivain Bumblebee Christina Hodson, Birds of Prey met en vedette Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Rosie Perez comme Renee Montoya, Chris Messina comme Victor Zsasz , Ewan McGregor comme Black Mask et Margot Robbie comme Harley Quinn. Ali Wong, Robert Catrini et Michael Masini ont également été interprétés dans des rôles non divulgués.

Birds of Prey joue maintenant dans les salles.

Source: Cathy Yan