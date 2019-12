Cats Oscar Contender Statut enlevé par Universal – / Film

Chats n’est plus le choix Jellicle d’Universal pour ses prétendants aux Oscars. Le studio a supprimé Tom HooperL'adaptation du long métrage de la comédie musicale Andrew Lloyd Webber à partir de sa page FYC – la page répertoriant les films d'Universal admissibles aux Oscars. Cela supprime effectivement (ou dégrade) les chances des chats pour les principales catégories des Oscars que la cat-tastrophe musicale visait, y compris les effets visuels et la chanson originale.

Universal a effectivement mis le clou dans le cercueil pour les chances d'Oscar des chats. Selon Variety, le studio a supprimé Cats de sa page FYC, ou «pour votre considération». La page répertorie les films de qualification aux Oscars d'Universal ainsi qu'un guide de leurs catégories individuelles et un calendrier des projections à venir dans diverses villes. Variety rapporte également que Cats ne figure pas sur la plateforme de streaming de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, où les membres regardent les candidats aux Oscars.

Cette nouvelle intervient moins d'une semaine après qu'il a été confirmé qu'une version mise à jour de Cats avec des effets visuels plus complets serait envisagée pour les Oscars. Le film a été largement moqué après que la rumeur a circulé qu'Universal envoyait des copies mises à jour du film dans les salles de cinéma après que les versions initiales aient montré des effets visuels incomplets, y compris un plan viral mettant en vedette la main humaine de Judi Dench avec son alliance toujours visible.

Cette mise à jour inhabituelle, envoyée par Universal plusieurs jours après l'ouverture de Cats au début du mois pour des critiques sauvages et des chiffres encore plus mauvais au box-office, aurait normalement disqualifié le film de la compétition pour les Oscars – les règles et règlements de l'Académie stipulent qu'un film doit concourir pour les Oscars avec la même version utilisée lors de sa course de qualification d'une semaine à Los Angeles. Mais The Wrap rapporte que l'Académie fait une exception pour les chats, permettant à la version mise à jour avec des effets visuels plus complets d'être envisagée pour les Oscars.

Cependant, cette exception ne fera probablement aucun bien au film maintenant qu'Universal a apparemment retiré son soutien à FYC – malgré le film réalisé par Tom Hooper qui réussit à marquer une place sur la liste des Oscars pour les meilleurs effets visuels. La seule chanson originale du film, Beautiful Ghosts de Webber et Taylor Swift, n'a pas été présélectionnée pour les Oscars, bien que la chanson ait été nominée aux Golden Globe.

