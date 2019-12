Cats Star n'a pas vu le film, mais il entend que c'est terrible

James Corden a un rôle principal dans Chats, mais il ne l'a pas encore regardé. Haleter!

Dans une nouvelle interview avec Zoe Ball sur BBC Radio 2, Corden a fait la confession choquante qui a secoué le showbiz en son cœur, en disant:

"Je ne l'ai pas vu, j'ai entendu dire que c'était terrible."

Et bien. Ma dernière vérification Tomatometer le trouve actuellement à un niveau catastrophique de 17%. Et comme si le flop au box-office n'était pas suffisant, maintenant le studio doit faire face à ce camouflet. Comment leur équipe de relations publiques va-t-elle le contenir? L'ouverture désastreuse du film avait déjà été un catalyseur pour Universal pour réapprovisionner les salles et envoyer une nouvelle coupe avec des effets mis à jour.

Snarky sarky sarcasm mis à part, la révélation de Corden ne défie pas exactement la catégorisation. Il n’est pas rare que des stars admettent qu’elles n’ont pas réservé le temps de revoir les projets auxquels elles ont participé. Je vais dévoiler le morceau de Michael Caine sur Jaws 4, qui résume magnifiquement ce problème:

"Quelqu'un a dit:" Avez-vous déjà vu Jaws 4? "J'ai dit:" Non. Mais j'ai vu la maison qu'elle a achetée pour ma maman. C'est fantastique!'"

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Les acteurs savent quand ils jouent des rôles sur le plan artistique et quand ils jouent des rôles pour le chèque de paie. Considérez une pensée pour ceux qui pensent faire le premier, seulement pour que le film sorte et soit un feu de benne cataclysmique, ce qui signifie qu'ils n'ont même pas de flash pour leurs problèmes. Et épargner une pensée encore plus inquiétante pour le public qui va voir les chats, car contrairement à James, que l'on imagine être payé assez généreusement pour son travail, ils auront dû se séparer de leur moolah durement gagné pour avoir le privilège de regarder désordre catatonique – qui est un travail en soi.

Si Corden se surprend à regarder sa dernière incursion dans l'égout cinématographique, il devrait se méfier. Avec un peu de chance, ses cataractes n'auront pas été enlevées et il pourra apprécier le film dans sa meilleure présentation – le plus souvent floue. Je dis mieux, mais totalement flou serait mieux. Cet article portait sur Chats, au fait.