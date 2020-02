Cats termine sa course comme l’un des flops les plus notoires de tous les temps

Tom Hooper Chats a été dans les cinémas depuis seulement huit semaines maintenant, mais à cette époque, la comédie musicale Universal a développé une réputation de nouveau classique culte pour les mauvais cinéphiles. Sur diverses plateformes de médias sociaux, les cinéphiles ont partagé des histoires et des vidéos de projections rauques auxquelles ont assisté des spectateurs ironiques captivés par le spectacle bizarre et cauchemardesque du film.

Certains d’entre vous peuvent donc être déçus d’apprendre qu’Universal sort déjà le film des salles de cinéma, bien que les chiffres lamentables du box-office du film justifient largement ce retrait anticipé. Sur un budget estimé à 95 millions de dollars, les chats ont rapporté un total déclaré de seulement 72,1 millions de dollars, dont 27,2 millions de dollars au pays.

Pour comparer ces chiffres avec le brut d’une autre comédie musicale de décembre, Les Misérables de 2012 – également réalisé par Hooper – a géré 441 millions de dollars dans le monde avec un budget de 61 millions de dollars. Plus récemment, le film The Greatest Showman de Michael Gracey en 2017 a terminé sa tournée avec un total mondial de plus de 434 millions de dollars, malgré des critiques mitigées et un premier week-end moins que spectaculaire.

Cela n’a probablement pas aidé que même une grande partie du casting de Cats ne puisse pas se lever pour défendre le film. Fin décembre, par exemple, l’acteur et comédien James Corden a admis qu’il n’avait pas vu le film, même s’il avait «entendu que c’était terrible». Plus récemment, Corden et sa co-star Rebel Wilson ont présenté l’Academy Award pour les meilleurs effets visuels tout en portant des costumes de chat, dans un clin d’œil effronté aux fameux effets de fourrure numériques du film.

Il est étrange de penser qu’il y avait sans doute un moment où l’équipe d’Universal était ironiquement Chats en tant que candidat potentiel aux Oscars. Mais alors que les choses ne se sont pas exactement déroulées comme prévu, il est clair que les gens vont parler du film bien après qu’il soit sorti du cinéma. Préparez-vous à des réponses folles une fois que cette chose sortira à la maison.