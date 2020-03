Cauchemar du loup: tout ce que nous savons sur le film d’animation The Witcher

The Witcher de Henry Cavill est rapidement devenu l’un des spectacles les plus populaires de Netflix. Plus tôt cette année, un rapport de Redanian Intelligence a révélé que Netflix développait un long métrage d’animation se déroulant dans le monde de The Witcher (appelé “The Continent”). Depuis lors, nous avons beaucoup appris sur le projet animé, et certaines de nos plus grandes questions ont été répondues.

Voici une ventilation de tout ce que nous savons sur Nightmare of the World sur Netflix jusqu’à présent:

Quelle est l’histoire de ‘Nightmare of the Wolf’?

Bien que The Witcher soit bien connu de la trilogie de jeux vidéo de CD Projekt RED, la série Netflix est basée sur la saga de huit livres de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski. Les romans et les nouvelles de Sapkowski regorgent de documents, mais Nightmare of the Wolf n’en adaptera aucun. Au lieu de cela, Netflix cherche à raconter une histoire entièrement nouvelle sur un personnage bien-aimé qui sera présenté dans la deuxième saison à venir de la série: Vesemir.

Vesemir est un vieux sorceleur qui sert de figure paternelle à Geralt (Henry Cavill) dans les livres et les jeux, mais selon la description officielle du film, les événements de Nightmare of the Wolf se produisent bien avant la naissance de Geralt. Netflix décrit le film comme suit: “Bien avant d’être mentor de Geralt, Vesemir commence son propre voyage en tant que sorceleur après que le mystérieux Deglan le revendique par le biais de la loi de la surprise.” Selon l’écrivain Beau DeMayo, l’histoire existera dans le canon de la série, et elle sera probablement liée à l’apparence en direct de Vesemir dans la saison deux. Il est également possible que nous assistions à une apparition en camée de Geralt, peut-être vers la fin de l’histoire.

Qui va exprimer Vesemir?

Il n’y a pas longtemps, Netflix a révélé que la star de Killing Eve Kim Bodnia a été choisi dans le rôle de Vesemir pour la deuxième saison de The Witcher. Bodnia a commencé le tournage aux côtés de Cavill (Geralt), Freya Allan (Ciri), Yasen Atour (Coën), Paul Bullion (Lambert) et Thue Rasmussen (Eskel) avant que la production ne soit interrompue pour des raisons liées à COVID-19. Vu que Vesemir est le personnage principal du film d’animation, il est possible que Bodnia reprenne son rôle dans Nightmare of the Wolf.

Cela étant dit, il existe une autre option qui est tout aussi probable. Voyant que Nightmare of the Wolf présente un Vesemir plus jeune, Netflix a peut-être cherché un autre acteur pour exprimer le personnage. Dans la première saison de The Witcher, Divergent Theo James a exprimé «Young Vesemir» dans une séquence de flashback rapide. James a une expérience de la voix dans les productions Netflix, y compris des rôles récurrents dans la série animée Castlevania et The Dark Crystal: Age of Resistance. Étant donné que les rumeurs de ce film d’animation ont commencé à tourner plusieurs mois avant la diffusion de la première saison, il est possible que Theo James ait été signé pour Nightmare of the Wolf aux côtés de son bref flash-back de la première saison.

Quel studio développe Nightmare of the Wolf?

Le script de Nightmare of the Wolf a été écrit par Beau DeMayo, qui a écrit le troisième épisode de la première saison de The Witcher, ainsi que le deuxième épisode de la saison à venir. DeMayo a également rejoint la salle des écrivains pour la série Moon Knight Disney + qui se déroule dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Le showrunner The Witcher est également impliqué dans le film. Lauren S. Hissrich, bien que son rôle exact dans le projet soit inconnu. Il est probable qu’elle ait supervisé le projet.

Pendant ce temps, le studio derrière l’animation de Nightmare of the Wolf est le coréen Studio Mir, célèbre pour l’animation de Legend of Korra (la série dérivée Avatar: The Last Airbender). Si l’animation sera aussi bonne que celle de Korra, nous allons faire un vrai régal.

Pourquoi Nightmare of the Wolf a-t-il été choisi pour être animé?

Le succès rapide du Witcher a prouvé que le public est impatient de voir davantage le continent. Il n’est donc pas surprenant que Netflix ait choisi de développer un film dérivé. Cependant, certains fans sont surpris du choix de faire de Nightmare of the Wolf un anime. L’écrivain Beau DeMayo a récemment posé cette question lors d’une interview avec Comicbook.com et a fourni une réponse complète.

[The Witcher world] est une toile gigantesque, et j’ai en fait commencé ma carrière en tant qu’assistante et cadre chez Disney en animation, et c’est là que j’ai obtenu mon premier emploi dans l’industrie », a expliqué DeMayo. J’étais donc au courant quand Lauren est venue et m’a demandé d’écrire [the film] ce que nous pourrions faire en animation que vous ne pouvez pas faire en live-action.

Il n’y a pas nécessairement toujours de parité entre ces deux médiums. Il y a des choses que vous pouvez animer sous une forme animée qui auront l’air si incroyables, si badass, que si vous l’avez fait en live-action, ça va juste avoir l’air maladroit ou ça va juste s’enregistrer comme un peu faux à l’oeil humain .

Beau DeMayo a développé davantage l’esthétique que l’animation apporterait à Nightmare of the Wolf:

Il y a une grâce et une forme d’art dans l’animation, et particulièrement l’anime, qui permet une saveur différente. Je pense donc de Lauren et [my] perspective quand nous y sommes arrivés, quel est le type d’histoire que nous pouvons raconter? Laquelle, je ne peux pas vous raconter l’histoire, mais quel est le type d’histoire que nous pourrions raconter que nous ne pourrions jamais raconter dans notre champ d’action en direct? Quelque chose avec de la magie et des monstres et de l’aventure et de la romance que vous ne pouviez pas nécessairement utiliser un moyen d’action en direct pour raconter, et je pense que lorsque les gens voient l’anime et quand il sort, il y a des choix très particuliers que nous avons faits.

Et le script lui-même, il y a certaines choses dont il profite en termes d’animation que seule l’animation peut faire. Je pense que c’est la chose la plus excitante que j’attends que les fans voient. Est-ce que, quand vous voyez l’anime, ce n’est pas seulement les événements, c’est ce que Studio Mir a été capable de réaliser. C’est ce que nos partenaires de la division anime de Netflix ont pu réaliser. C’est quelque chose… c’est une histoire que nous n’aurions pas pu raconter en direct de quelque manière que ce soit, sous une forme ou sous une autre. Du moins pas sans un fardeau incroyable sur la production, je dirai cela.

Will Nightmare of the Wolf en action ou en drame?

Dans un autre article de Comicbook.com, DeMayo a été interrogé sur les séquences d’action dans Nightmare of the Wolf et si elles seraient au centre du film.

Certains de ces trucs, comme je l’ai dit, étaient vraiment cuits dans mon ADN. Le Sailor Moon de tout cela, Dragon Ball Z, une action de grand spectacle qui… Comme une scène d’action de type Dragon Ball Z a l’air maladroit en action réelle. Mais ça a l’air badass dans l’animation. Lorsque vous approchez d’une scène d’action dans un anime, c’était comme: qu’est-ce que nous ne pouvions animer que ce que nous ne pouvions pas faire dans le spectacle en direct, pour qu’il se sente de son propre monde et qu’il se sente gagné?

DeMayo a souligné que, malgré les séquences d’action spectaculaires du film, il serait ancré dans une histoire humaine.

Je pense qu’avec le live-action mais aussi avec l’anime, [it] était tellement important que ce ne soit pas seulement une fête d’action, qu’il y ait une histoire là-bas. Qu’il y ait là une émotion vraiment sincère. Beaucoup de gens sous-estiment l’animation, en particulier l’anime parfois, pour être en mesure de livrer une émotion, une émotion vraiment poignante.

Quand Nightmare of the Wolf sera-t-il sur Netflix?

La date de sortie officielle de The Witcher: Nightmare of the Wolf n’a pas été révélée par Netflix, mais les premières rumeurs suggéraient que le service de streaming espérait sortir le film entre la saison un et la saison deux de l’émission. La deuxième saison de The Witcher devrait sortir au cours du premier semestre de 2021, il est donc possible que le film anime sorte plus tard cette année.

Avez-vous hâte de voir Nightmare of the Wolf sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!