CBS poursuit l’histoire de Clarice dans la nouvelle série «Le silence des agneaux»

Tandis que nous continuons à tenir pour une continuation de la série “Hannibal”, CBS développe «Clarice», un projet de série dramatique policière basé sur le célèbre personnage de Thomas Harris, qui se déroule après les événements du Silence des agneaux, rapporte Deadline.

«Clarice» se déroule en 1993, un an après les événements du Silence des agneaux. La série est une plongée profonde dans l’histoire personnelle inédite de Clarice Starling, alors qu’elle retourne sur le terrain pour poursuivre les meurtriers en série et les prédateurs sexuels tout en naviguant dans le monde politique à enjeux élevés de Washington, D.C. »

Comme le rappelle le site, Clarice a grandi en Virginie-Occidentale jusqu’à l’âge de 10 ans, lorsque son père, un policier, a été tué par balle. Elle déménage dans la ferme de son oncle dans le Montana, mais s’enfuit plus tard et se retrouve dans un orphelinat. Après l’université, elle postule à l’académie du FBI.

Le projet, écrit et produit par Alex Kurtzman et Jenny Lumet, a déjà reçu un engagement de grande série. L’intention pour le projet, qui a un script pilote écrit, est d’aller à la série. Un pilote sera filmé cette saison avant qu’une décision ne soit prise, bien que le site note qu’une salle d’écrivains a déjà été aménagée.

“Après plus de 20 ans de silence, nous avons le privilège de donner la parole à l’une des héros les plus endurantes des États-Unis – Clarice Starling”, ont déclaré Kurtzman et Lumet. «La bravoure et la complexité de Clarice ont toujours éclairé la voie, même si son histoire personnelle est restée dans le noir. Mais la sienne est l’histoire même dont nous avons besoin aujourd’hui: sa lutte, sa résilience, sa victoire. Son temps est maintenant et toujours. “

Clarice est produite par MGM, qui détient les droits sous-jacents, et CBS Television Studios en association avec Secret Hideout, basé à Kurtzman sur CBS Studios.