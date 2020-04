CBS ressuscite les films du dimanche soir – / Film

Dans le passé, bien avant le streaming, et même avant la vidéo personnelle telle que nous la connaissons aujourd’hui, les réseaux diffusaient des films. NBC avait le Saturday Night at the Movies de NBC, et ABC et CBS avaient le Sunday Night Movie. Eh bien, comme le dit le proverbe, tout ce qui est ancien est à nouveau nouveau et, alors que CBS se trouve confronté à une baisse de la programmation en raison de retards de coronavirus, ils ramènent le Sunday Night Movie. À partir de mai, CBS diffusera des titres comme Les aventuriers de l’arche perdue et Titanesque le dimanche soir.

Bon retour, films du dimanche soir. CBS se retrouve face à un problème avec sa programmation d’origine – les arrêts de production. Le coronavirus a causé à peu près tout ce qui est suspendu, ce qui signifie que CBS a quelques émissions qui se termineront tôt. La solution: les films! Pendant cinq semaines en mai, le réseau va puiser dans quelques classiques pour combler le vide.

«C’est un événement de programmation de cinq semaines avec des films épiques, des stars emblématiques et des histoires brillantes que les téléspectateurs aiment… et aiment regarder ensemble», a déclaré Noriko Kelley, vice-présidente exécutive de la planification et de la programmation de CBS Entertainment, (via TV Line). . Voici la programmation:

DIMANCHE 3 MAI

20:00. Les aventuriers de l’arche perdue

DIMANCHE 10 MAI

20:00. Forrest Gump

DIMANCHE 17 MAI

20:00. Mission impossible

DIMANCHE 24 MAI

20:00. Titanesque

DIMANCHE 31 MAI

20:00. Indiana Jones et la dernière croisade

C’est une belle liste de films (sauf, bien sûr, Forrest Gump, qui est mauvais et devrait disparaître). CBS a initialement diffusé des films du dimanche soir de 1986 à 2006. Il faut se demander si d’autres réseaux suivront leur exemple et essayeront quelque chose de similaire. Bien sûr, quelqu’un voudra-t-il regarder des films montés pour la télévision, avec des publicités interrompant l’action, alors qu’ils peuvent simplement regarder une location Blu-ray ou numérique? Je suppose que oui. Si les gens s’ennuient à la maison et ont besoin de quelque chose à faire un dimanche soir, je pourrais facilement les voir tourner sur CBS en disant: “Oh, merde, Titanic!”, Et passer le reste de la soirée avec Jack, Rose, et leur grand et cool ami l’iceberg.

