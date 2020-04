CDMX Verificentros continuera de fermer

Mexico.- Après qu’un journal ait rapporté que la capacité hospitalière de Mexico avait été dépassée par les patients testés positifs pour Covid-19, le président Andrés Manuel López Obrador a rejeté la version.

Au contraire, a-t-il dit, les hôpitaux de la capitale du pays ne sont pas en infériorité numérique pour soigner les patients atteints de coronavirus et il y a suffisamment de lits.

«Il n’y a pas de problème passager; au contraire, l’infrastructure hospitalière est suffisante. Il y a suffisamment de lits et d’hôpitaux, aujourd’hui il y aura des informations de l’inventaire, des médecins, des spécialistes et des infirmières ».

Il a profité de l’occasion pour signaler que l’appel lancé par le gouvernement fédéral pour que les médecins et les infirmières de plus de 65 ans se joignent à ceux qui soignent les patients dans les hôpitaux où les personnes infectées par Covid-19 ne sont pas soignées a été très réussi.

Cela peut vous intéresser Ils entrent dans le métro sans protège-dents, bien qu’ils soient obligatoires

Il y a eu une excellente réponse; certains ont envoyé des lettres exprimant leur satisfaction de pouvoir collaborer aux soins d’autres patients, exprimant leur désir d’aider, de collaborer.

Mais il a reconnu qu’il en fallait encore plus, même si plus de 4 000 personnes ont déjà été embauchées, mais il s’agit d’un problème structurel; Il n’y a pas de médecins, spécialistes parce que pendant plus de 36 ans, les candidats ont été fermés aux portes de leur carrière dans les écoles de médecine et autres spécialités qui avaient été refusées par les régimes précédents dans lesquels la corruption était privée, a-t-il expliqué.