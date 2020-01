Ce 1 indice au mariage du prince Harry et de Meghan Markle préfigurait leur séparation de la famille royale

Alors que tant de fans royaux affirment qu’ils ne sont pas surpris que Prince

Harry et Meghan, duchesse de Sussex quittent essentiellement

la famille royale, d’autres sont encore sous le choc. Tout le monde savait que le duc

et la duchesse de Sussex était très mécontente de la situation actuelle. Mais

démissionner de leur rôle de

royals supérieurs? C’était une décision audacieuse à laquelle les experts royaux ne s’attendaient pas.

Il y a eu beaucoup d’indices en cours de route

pourrait arriver. Parmi ceux-ci, le plus important était pendant la royauté de Harry et Meghan

mariage. Voici l’indice subtil que certains disciples royaux prétendent avoir peut-être

prédit ce résultat il y a des années.

Le prince Harry et Meghan Markle | Ben STANSALL – Piscine WPA / .

Le prince Harry et Meghan Markle n’avaient pas de royal traditionnel

mariage

Il est difficile de savoir comment

à bien des égards le mariage de Harry et Meghan a rompu le protocole royal parce qu’il y avait

tant de cas. Pour commencer, ils ont choisi une date en mai malgré le fait qu’elle soit mauvaise

la chance de le faire. Le couple s’est également tenu la main lors de la cérémonie qui a été une pause

dans la stricte règle «sans PDA» que la plupart des membres de la famille royale suivent. Ils ont sauté le fameux

baiser sur le balcon, ils ont eu un gâteau unique, ils ont invité des célébrités… la liste est longue

encore et encore.

Mais peut-être le plus grand élément qui a fait le duc et la duchesse de

Le mariage de Sussex était unique en son genre: l’intégration intentionnelle de

éléments. Il était important pour le couple de représenter ses deux origines

leurs noces. Mais maintenant, certains se demandent si ce détail exact était un

préfigurant le drame à venir.

Aucun des membres de la famille royale n’a apprécié les changements dans leur mariage

la cérémonie

Meghan Markle | Jonathan Brady – Piscine WPA / .

Les mariages royaux sont imprégnés de tradition et d’un riche symbolisme que les participants s’attendent à voir. Une chose à laquelle ils ne s’attendaient pas était une chorale de gospel et un prédicateur partageant un sermon extra-long. Alors que de nombreux partisans royaux se moquent de la notion de racisme, d’autres affirment que c’est exactement la raison pour laquelle Meghan a été exclue de la famille royale.

La journaliste du Chicago Tribune, Dahleen Glanton, a déclaré: «Le chœur gospel chantant« Stand By Me » [at the wedding] et se balancer au rythme de leurs voix soul était trop pour beaucoup d’aristocrates impertinents assis dans la majestueuse cathédrale. Il était évident que Markle n’était pas l’un d’eux et ne le serait jamais. »

Chorale gospel | Jeff Spicer / .

La famille royale semble hostile à

changement

Bien qu’ils soient progressifs dans de nombreux

façons, la famille royale est toujours coincé dans le passé dans d’autres. Glanton a ensuite

expliquer que pendant le mariage de Harry et Meghan, la plupart des invités ont regardé

mal à l’aise ou confus pendant la cérémonie.

“À divers moments, la cousine de Harry, Zara Tindall,

bouche ouverte, les princesses Eugénie et Béatrice ricanèrent, le prince William

semblait comme s’il essayait de ne pas rire, la reine Elizabeth et le prince Phillip

étaient au visage de pierre et de nombreux autres invités étaient tout simplement stupéfaits », a-t-elle écrit.

“De toute évidence, ils ne pouvaient pas attendre que ce soit fini.”

Reine Elizabeth | JONATHAN BRADY / . via .

Harry et Meghan ont essayé de changer quelque chose qui ne peut pas

être changé

Le duc et la duchesse de Sussex étaient inconscients du dédain

jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus l’ignorer. Le jour de leur mariage, ils

avaient des yeux l’un pour l’autre. Et plus tard, ils ont plutôt cherché à se concentrer sur leur travail

de prêter attention aux tabloïds. Finalement, tout cela devait être trop.

Il est vrai que Harry et Meghan auraient pu continuer à souffrir en silence pour le reste de leurs années. Mais au lieu de cela, ils ont choisi de lutter contre la couverture injuste des tabloïds et les institutions qui ont refusé de changer. C’est pourquoi il n’est même pas un peu surprenant qu’ils quittent la famille royale.