Ce berger allemand avec nanisme a 2 ans et verra toujours un chiot

Nous savons tous que les chiens sont toujours plus jolis et adorables lorsqu’ils sont chiots. Depuis que nous les voyons des bébés, nous tombons amoureux de leurs grands yeux et de leur petit corps, et bien que beaucoup soient encore beaux à mesure qu’ils grandissent, ce joli petit visage nous manque toujours quand ils étaient chiots.

Ranger est un berger allemand adulte de 2 ans qui a souffert de quelques infections depuis qu’il est petit, bien qu’il se soit rétabli, ils ont causé des problèmes de thyroïde provoquant un nanisme hypophysaire.

À deux ans, Ranger a atteint sa taille maximale et ressemble à un chiot tendre. Bien que les infections aient causé cette condition, Ranger est un chien en bonne santé qui tire parfois d’autres poils et souffre d’une peau squameuse.

«Lorsque nous avons acquis Ranger de l’écloserie, il était plus petit que ses compagnons, mais nous pensions que c’était parce qu’il avait un parasite appelé Coccidia. Au cours des semaines suivantes, nous l’avons ramené chez lui et il n’avait plus de parasites, mais il a fini par en prendre un autre appelé Giardia et a également contracté une infection du cou. Avec le temps, nous avons maîtrisé l’infection et quelques mois plus tard, nous nous sommes débarrassés de la Giardia. » – a expliqué sa propriétaire Shelby Mayo.

Malgré l’élimination des infections, Ranger n’a montré aucune croissance. Ses propriétaires ont commencé à s’inquiéter et l’ont amené au vétérinaire qui leur a dit que ce dernier parasite était le déclencheur pour Ranger de développer un problème dans le système endocrinien appelé hypothyroïdie, ce qui provoque la thyroïde à ne pas produire suffisamment d’hormones et donc son nanisme hypophysaire .

Même avec tous les problèmes de santé auxquels il a été confronté, Ranger est un chien très heureux et très cher à ses propriétaires et à tous ceux qui le connaissent et croient qu’il est un chiot mignon.

