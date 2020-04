Ce chiot a nettoyé les ordures d’une rivière en Chine depuis plus de 10 ans

L’importance du respect de l’environnement ne nous concerne pas seulement.

La pollution est un vrai problème. Malgré le fait qu’en ces temps de pandémie, il a diminué, lorsque la société peut revenir à la «normalité», Ce problème continuera d’affecter la planète.

Le réchauffement climatique et la pollution ont une source: nous. Nous seuls pouvons le résoudre, mais nous pouvons toujours avoir un peu d’aide.

En Chine, il y a un petit chien qui passe son temps libre à retirer les ordures d’une rivière près de chez lui. Chaque jour, il élimine entre 20 et 30 déchets du flux. Cela a fait de lui une célébrité dans la province du Jiangsu.

Votre aide fait une différence, car le chiot a fait Chaque jour, moins de gens jettent des ordures près de la rivière. Lorsque vous les retirez de l’eau, vous les emmenez directement dans la poubelle. Surprenez tout le monde, alors séparez aussi la poubelle.

Après plus de 10 ans à faire cet exercice, le Golden Retriver a retiré plus de 2 000 bouteilles en plastique de la rivière. Son travail a fait de lui le protecteur de l’environnement de Suzhou.

Peut-être que pour lui c’est amusant et une activité normale dans sa vie, mais cela nous enseigne que bien des fois ils sont plus humains que nous. Partagez l’exemple de ce chiot pour inspirer tout le monde à être plus vert.