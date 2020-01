Ce commentaire du palais de Buckingham met en évidence à quel point la famille royale était aveugle par Megxit

Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry sont de retour à la une des journaux après avoir pris des vacances pour passer du temps avec leur jeune fils, Archie Harrison. Le couple royal a largué une bombe au début du mois de janvier sur son compte Instagram, annonçant leur intention de prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale et de passer leur temps à gagner leurs propres revenus et à développer une toute nouvelle organisation caritative.

Depuis, la famille royale se bouscule pour trouver un compromis avec le couple et les observateurs royaux attendent et spéculent sur ce que cela pourrait signifier pour l’avenir de la monarchie. Il y a également eu beaucoup de rumeurs bizarres qui ont circulé, le palais prenant en fait le temps de démystifier une ou deux d’entre elles.

Le moment d’une déclaration, en particulier, du palais montre vraiment à quel point la famille royale a été aveugle par l’annonce de Meghan et du prince Harry.

Qu’ont annoncé Meghan Markle et le prince Harry concernant leurs rôles royaux?

Meghan, duchesse de Sussex et prince Harry | Karwai Tang / WireImage

Le prince Harry et Meghan ont eu une année difficile, confrontée au stress de devenir de nouveaux parents tout en subissant une volée d’attaques quasi constante des médias britanniques. Il ne fait aucun doute que les deux en avaient finalement assez de la négativité, ce qui a probablement conduit, en partie, à leur décision de se retirer de la famille royale.

Leur déclaration a révélé qu’ils voulaient «travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la Reine». Cela indique qu’ils veulent toujours représenter la famille royale dans une certaine mesure tout en poursuivant leurs propres intérêts et en gagnant leur propre argent. .

Cependant, une chose que leur déclaration n’a pas abordé quand exactement tout cela se produirait. Il est très possible que cette transition prenne des mois ou la meilleure partie d’une année.

Le prince Harry et Meghan Markle vivront-ils au Canada?

Une autre partie de la déclaration du couple royal a indiqué qu’il souhaitait partager son temps entre l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni. Cependant, les fans royaux savent que les deux ont un grand penchant pour le Canada. Meghan y a passé beaucoup de temps avant son mariage avec le prince Harry lorsqu’elle travaillait sur sa série télévisée Suits.

De nombreux observateurs royaux ont émis l’hypothèse que le duc et la duchesse de Sussex voulaient réellement déménager au Canada, abandonner leurs titres royaux et disparaître complètement du radar. Une publication Instagram sur le compte du couple faite quelques jours seulement avant l’annonce semble ajouter de la crédibilité à la rumeur, car elle réitère le grand amour qu’ils ont pour le Canada et combien ils ont apprécié y passer leurs vacances.

Quelle déclaration le palais a-t-il récemment publiée?

Avant leur annonce, The Sun a rapporté – citant un «copain» du couple – que Meghan et le prince Harry déménageaient leur bureau au Canada.

La source a déclaré: «Il est vrai que Harry et Meghan passeront pas mal de temps au Canada au cours des deux prochains mois et éventuellement à l’avenir. À l’heure actuelle, ils entament des discussions avec leur famille sur leurs projets pour l’avenir. Ces conversations sont à un stade très précoce. Il y a un processus très soigné et sérieux à travers lequel ils vont respecter. Mais il est clair qu’ils sont sur une voie différente et unique, et ils réfléchissent beaucoup à ce que l’avenir leur réserve. Cela pourrait inclure le fait d’être basé au Canada ou la possibilité de s’éloigner de leurs titres de RHS, même si j’espère que cela ne se fera pas. Ce fut une année très difficile – ce sont des jeunes mariés et ils ont un jeune bébé – alors ils regardent à quoi ressemblera leur vie à l’avenir. Tout est sur la table. »

En réponse à ces informations, Buckingham Palace a nié avoir commenté le Daily Mail en disant qu’il refusait de commenter la “spéculation”. Cette réponse – en particulier, l’utilisation du mot “spéculation” – suggère que le palais n’a vu aucune vérité dans ces informations. De plus, cette déclaration a été rapportée peu de temps avant que Meghan et le prince Harry ne fassent leur annonce massive sur Instagram. Le palais de Buckingham n’aurait sûrement pas perdu son temps à refuser de commenter s’il savait ce que les Sussex allaient annoncer sous peu.

Que dit Buckingham Palace maintenant?

Voir ce post sur Instagram

Aujourd’hui, nous revenons à Noël 2018 et à la visite de la duchesse de Sussex à Brinsworth House, une maison de soins infirmiers à Twickenham, détenue et gérée par la Royal Variety Charity. Chaque année, la très appréciée performance de Royal Variety au Royaume-Uni est organisée au profit de la Royal Variety Charity dont Sa Majesté la Reine est la présidente. Les fonds recueillis grâce au spectacle et tout au long de l’année, aident les artistes du Royaume-Uni qui ont besoin de soutien et d’assistance en raison de la vieillesse, de la mauvaise santé ou des moments difficiles. À Brinsworth House, la duchesse a rejoint les résidents en chantant des chants de Noël et en faisant des décorations de Noël, alors qu’elle dévoilait une traditionnelle “ plaque royale ” qui est fièrement affichée sur le mur du hall d’entrée, non loin de celle marquant la visite de 1976 de la reine Elizabeth, la reine mère. À Noël dernier, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté à leur première représentation conjointe de Royal Variety à l’emblématique London Palladium. Depuis la visite de HRH, le Royal Variety Charity a entièrement rénové la cuisine et la salle à manger de Brinsworth House, permettant aux résidents de se sentir encore plus à l’aise, dans leur nouvelle maison. #RoyalVarietyPerformance @royalvarietyperformance Photo © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 20 décembre 2019 à 6h04 PST

Le palais a clarifié davantage, lorsque, après un sommet du 13 janvier, la reine a publié une déclaration disant qu’elle «soutenait entièrement le désir de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille». La déclaration a également révélé que le prince Harry et Meghan Markle partagera son temps entre le Royaume-Uni et le Canada alors que toute la famille travaille à l’élaboration de plans définitifs pour le nouveau rôle du couple. Cependant, il n’y avait aucun détail concernant d’éventuels changements de titre, ou quand le public peut s’attendre à voir le prince Harry et Meghan Markle se retirer des postes royaux supérieurs. Actuellement, la famille royale, ainsi que Markle et le prince Harry, connaissent une «période de transition» définie.