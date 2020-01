Ce concurrent a déjà rencontré Peter Weber avant le début de la saison

La nouvelle saison de The Bachelor a commencé et les fans apprennent à connaître le casting. Il y a généralement une personne qui a un avantage dans la compétition en raison d’une sorte de connexion avec la star.

Peter Weber a déjà rencontré un concurrent avant le début de la saison. Découvrez qui c’est et ce qu’ils en ont dit dans le premier épisode.

Kelley Flanagan a rencontré Peter Weber avant «The Bachelor»

Peter Weber et Kelley Flanagan | John Fleenor / ABC via .

L’avocat de 27 ans a une longueur d’avance dans la compétition. C’est parce qu’elle a déjà rencontré la star de télé-réalité et il se souvient d’elle.

“Je suis vraiment excité que Peter soit le célibataire parce que je l’ai rencontré”, a déclaré Kelley Flanagan dans The Bachelor. «J’étais en Californie pour l’un des mariages de mon meilleur ami et j’ai vu Peter dans le hall. Je suppose qu’il était là pour ses 10 ans de retrouvailles. »

Elle a poursuivi: «Il est difficile de ne pas regarder cette situation et de penser que ce n’était pas un signe majeur qui m’était envoyé comme« Hé, tu devrais vraiment faire ça ». Et qui sait? Peut-être qu’à la fin, je serai fiancé. “

Elle s’est déjà fait quelques ennemis

Kelley faisait partie d’une date de groupe dans le premier épisode. Avec d’autres concurrents, elle a dû participer à une course sur le thème de l’avion. La compétition s’est déroulée entre Kelley, Tammy Ly et Shiann Lewis. Kelley a gagné mais c’est parce qu’elle a triché en s’éloignant du cap.

Elle a quand même obtenu le prix d’un vol avec Weber. “C’était beau. J’ai de la chance », a déclaré Kelley. L’avocat a déclaré que la seule fois l’a rassurée qu’il était un piège. «Nous avons en quelque sorte rattrapé l’endroit où nous nous étions arrêtés. C’était sympa », a-t-elle dit.

Cependant, il y a eu du drame lorsqu’elle est retournée à l’hôtel. «Vous avez triché tout au long du parcours du combattant. J’ai l’impression que c’est injuste pour moi et Shiann », lui a dit Tammy. «Honnêtement, je viens de finir avec ça. Je ne connaissais pas les règles qui allaient être extrêmement strictes », a déclaré Kelley.

“Je ne pense pas que je suis la préférée de la fille en ce moment”, a-t-elle ensuite déclaré dans son interview. «Beaucoup d’entre eux étaient bouleversés par le fait que j’ai triché et que je n’ai pas suivi le cours complet. De plus, quelques-unes des filles n’aiment probablement pas le fait que j’ai rencontré Peter auparavant et j’ai donc l’impression d’avoir un tas de cibles sur le dos. C’est bien qu’ils ne sachent pas que nous sommes en fait à l’hôtel où Peter et moi nous sommes rencontrés. “

Ils ont pu recréer comment ils se sont rencontrés

L’hôtel dans l’épisode, Four Seasons à Westlake Village, était étrangement le même endroit qu’ils avaient rencontré auparavant. Ils ont donc décidé de recréer le moment de l’épisode.

“C’est assez fou”, a déclaré Weber dans son interview. «Nous sommes à l’endroit exact où j’ai croisé Kelley au hasard, venant d’une fête d’après une réunion de lycée. Elle revenait d’un mariage. »

Kelley s’approcha de lui dans ce qui ressemble au hall. Elle a dit qu’elle lui avait attrapé le bras et lui avait dit: «Attends, je dois te dire quelque chose.» Weber a ensuite terminé sa phrase avec «Tu ne vas pas y croire.»

Plus tard, ils se sont assis pour parler. “Je ne suis pas naïf. Je comprends que vous avez probablement une cible sur le dos. Ne laissez pas cela vous affecter de toute façon avec ça », lui a-t-il dit.

Les fans devront attendre et voir si les cibles sur son dos seront trop. Il semble actuellement que Kelley et Weber aient une forte connexion.