Ce cosplay Dabi de My Hero Academia dans sa version féminine est du feu bleu pur

My Hero Academy a été l’un des anime les plus réussis de ces derniers temps et les fans sont toujours à l’affût de tout ce qui concerne la série. Maintenant, pour le plus grand plaisir des otakus, un adepte de Dabi a créé sa propre version féminine du personnage incarnant la puissance maléfique de Blueflame.

L’origine de Dabi reste un mystère, ce qui fait de lui l’un des méchants les plus attrayants de My Hero Academy et le plus puissant de la League of Villains. Dabi et ses amis sont les principaux ennemis de l’arc School Trip.

L’utilisateur de Reddit Blood-Raven a trouvé cette incroyable version féminine de Dabi avec tout et des flammes bleues.

La vérité est que cette touche donne un nouvel air de malice à Dabi et que la tenue est si bien faite que nous aimerions que Dabi soit, en réalité, une fille dans l’intrigue de l’anime.

D’autre part, dans le manga My Hero Academia, Dabi a rejoint le Paranormal Liberation Front, une version beaucoup plus forte de la League of Villains, et est entré dans une bataille qui a déjà fait un bon nombre de victimes.

Que pensez-vous de la version féminine de la Blueflame?

