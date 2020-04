Ce cosplay de Bulma vous ramènera au premier Dragon Ball

Dragon Ball est, sans aucun doute, l’une des franchises d’anime et de manga les plus réussies de tous les temps, sinon numéro un, et les fans sont si exigeants qu’ils ne veulent en aucun cas manquer aucun détail lié aux guerriers Z. Mais nous ne pouvons pas oublier que tout a commencé dans un petit village lorsque Bulma a trouvé le petit Goku.

Nous recommandons également: Ce cosplay présente Bulma comme un guerrier Saiyan

Maintenant Andrasta, un cosplayeur populaire qui se distingue par un nombre infini d’excellentes récréations, Apportez-nous cette jeune Bulma qui portait une robe rose et un bandana violet.

Bulma n’est pas seulement un génie, elle est la co-star de Dragon Ball et le personnage féminin le plus important de la saga. Lorsque nous l’avons vue dans le premier chapitre de Dragon Ball, sa sympathie a conquis nos cœurs et, grâce à elle, les guerriers les plus puissants de l’univers ont triomphé à plus d’une occasion.

.