Ce cosplay féminin de All Might de My Hero Academia est une pure force d’amour

My Hero Academia continue de gagner des supporters en gros et maintenant, Grâce à l’art de la transmutation, le cosplayeur Miryoku rend hommage au formidable All Might, qui a été pendant de nombreuses années le héros numéro un de la série de mangas créée par Kōhei Horikoshi.

Le cosplay de Miryoku est digne de la concurrence et jusqu’à présent, elle a 5400 abonnés sur Instagram Grâce à sa beauté et à son talent, des qualités qui lui ont permis d’être reconnue comme une cosplayeuse importante dans différentes conventions à travers le monde.

Sur la photo, nous pouvons voir le cosplayer dans la tenue emblématique All Might à son meilleur, avec ses motifs classiques de couleur bleu, rouge et blanc, ainsi que ses bottes jaunes et sa dentelle et ses cheveux longs, en plus des mèches classiques qui montent.

Pour ceux qui ne sont pas encore si familiers avec l’intrigue de My Hero Academia, derrière All Might se trouve Toshinori Yagi, dont le pouvoir est One For All, une capacité qui lui donne l’endurance, l’agilité, la force et la capacité de sauter de grandes distances.

All Might est actuellement professeur à la U.A Academy.

