Ce cosplay Momo de My Hero Academia vous fera partir en vacances … dans votre imagination

Les fans de My Hero Academia continuent de grandir jour après jour et Estudio Bones a très bien fait son travail en donnant à chaque personnage une identité unique et sa pertinence dans l’histoire. Momo Yaoyorozu est sans aucun doute l’un des personnages les plus intéressants de la série. Maintenant un cosplayeur connu sur Instagram comment les mangoecos ont décidé d’incarner le personnage.

Ce modèle a partagé quelques photos où nous pouvons la voir habillée en Momo Yayorozu dans un bikini rouge serré qu’elle porte dans le film Boku no Hero Academia. La tenue est la même que celle de Momo quand elle va à la plage et elle s’éloigne, d’autre part, de ses uniformes habituels avec lesquels nous la voyons à l’Académie.

Mais les magiciens n’étaient pas les seuls à avoir choisi de rendre hommage à ce personnage d’anime, également le modèle portoricain nico.bebe a décidé de rendre hommage à Momo de la même manière sur votre compte Instagram personnel.

Momo est également connue sous le nom de Creati et est étudiante et vice-présidente de la classe 1-A à la U.A Academy, où elle est entrée après plusieurs recommandations officielles et espère devenir un héros puissant. Sa puissance consiste en créer des choses à partir des cellules graisseuses de votre corps.

La vérité est qu’en ces temps de coronavirus qui sont liés aux vacances de Pâques sont terribles, mais sans aucun doute My Hero Academia est une bonne option pour laisser votre imagination fuir la maison.

Pensez-vous que ces cosplayeurs capturent l’essence de Momo Yayorozu?

