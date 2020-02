Ce cosplay présente Bulma comme un guerrier Saiyan

Bulma est l’un des grands personnages de Dragon Ball capable de s’imposer devant le plus redoutable Saiyan. Nous lui devons que Goku ait entrepris le voyage à travers les Dragon Balls, elle a collaboré pour sauver le monde ou une autre planète plus d’une fois. Il avait aussi le tempérament d’épouser Grognon de Vegeta. Oui, Bulma est super. Et maintenant, un fan voulait la faire passer au niveau supérieur et est devenu Bulma saiyan.

Nous vous recommandons également: Ce Cosplay Zamasu présente un concept nouveau et original du personnage

La cosplayeuse nadyasonika déguisée en Bulma, mais vêtue du costume Saiyan et avait l’air totalement cool.

Comme vous pouvez le voir, le cosplayeur a fait un excellent travail, modifier l’avant de l’armure et y compris, même, le tracker, l’un des outils caractéristiques des guerriers Saiyan.

Dernièrement, de nombreux amateurs de Dragon Ball demandent à Bulma d’utiliser toutes ses connaissances technologiques pour avoir un rôle plus pertinent dans DB Super et, espérons-le, à un moment donné, nous pourrons enfin voir son plein potentiel.

.