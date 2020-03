Ce cosplayeur déguisé en coronavirus nous invite à rester à la maison

Le virus du SRAS-CoV-2 a mis la planète Terre entière en échec et l’une des mesures mondiales pour empêcher sa propagation est la fermeture presque absolue et le maintien d’une distance saine avec les autres personnes, en plus d’éviter les conglomérats.

Alors que la maladie prend de plus en plus d’importance, les gens du monde entier restent des victimes enfermées, plusieurs fois défaites. Cependant, nous devons continuer à chercher la fermeture pour notre bien.

Dans le but de motiver l’hygiène personnelle en ces temps de pandémie et pour inviter les gens à se réfugier chez eux, la cosplayeuse connue sous le nom de Mishika / Mimi a publié sur son compte Instagram une série de photos où elle apparaît vêtue d’un costume de chauve-souris et de deux coronavirus dans ses cheveux. De plus, dans les images, nous pouvons le voir avec une bouteille de gel antibactérien et un rouleau de papier toilette.

Dans une autre des photographies, le cosplayeur apparaît en train de jouer le jeu de mots classique sur la bière de la couronne avec une bouteille.

Les images sont également accompagnées d’un message qui dit: “Restez en bonne santé et s’il vous plaît ne sortez pas”.

Si le message du sous-secrétaire à la santé, Hugo López Gatell n’a pas été assez clair pour vous, peut-être Mishika peut vous aider à le comprendre et à vous y conformer plus rigoureusement.

Enfin, n’oubliez pas de vous laver les mains en permanence, de tout désinfecter et de rester enfermé en lisant, si vous le souhaitez, Code de spaghetti.

