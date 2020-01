Ce couple de personnes âgées a pris la même photo chaque année une fois par mois. Le dernier est déchirant

Que serait le monde sans amour? Certainement rien et bien que beaucoup ne croient pas en lui, messieurs Sweetman, sont un exemple clair d’amour vrai, qui, quelles que soient les années qui passent, perdure.

Et c’est que le véritable amour n’est pas celui qui est parfait mais celui qui sait ensemble faire face à toutes les difficultés et les obstacles, avoir une union où prédominent le respect, la confiance et l’amour.

En 1973, un photographe prenait tous les mois une photo du couple suivant dans son jardin. Le but n’était pas seulement de montrer comment l’amour a perduré au fil des ans, mais aussi comment leur jardin a changé à chaque saison.

Un beau projet qui a attiré beaucoup d’attention et a rapidement été accepté par les autres, le générique de ces belles images correspond à Ken Griffiths et une journée ensoleillée a commencé avec un jardin pratiquement vide dans lequel des graines venaient d’être semées.

C’est le couple adorable protagoniste du projet.

Au fil des mois, le jardin a commencé à prendre vie et à avoir de nombreuses couleurs, a prospéré tout comme l’amour de cette paire de tortues, deux personnes qui s’aimaient depuis des années et faisaient face à toutes les adversités de la vie ensemble.

Il n’est pas nécessaire d’expliquer les images si elles parlent d’elles-mêmes.

Indépendamment des ravages hivernaux dans leur jardin, leur amour est resté intact, sans se flétrir et fidèle à la promesse qu’un jour a été fait pour s’aimer pour toujours.

Le projet s’intitulait «Jardin anglais», il représente la variété de fleurs et de plantes cultivées par ce couple anglais au cours de l’année. Les images montrent le résultat d’un semis avec amour. De plus, ce beau paysage est beaucoup mieux avec les amoureux que les protagonistes.

Cependant, même si tout semblait un succès total, quelque chose d’inattendu s’est produit. Malheureusement, Mme Sweetman est décédée et dans la dernière photo, son mari apparaît seul avec un jardin vide. Une photographie qui nous a brisé le cœur.

M. Sweetman a décidé de terminer le projet en honorant avec la dernière photo le souvenir de sa femme bien-aimée, posant à l’endroit où elle était apparue précédemment sur les autres images.

Il ne fait aucun doute que le véritable amour existe mais il vient à ceux qui savent attendre, il est également essentiel de ne jamais oublier l’importance de le nourrir avec amour, confiance et respect.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: