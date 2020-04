Ce fan a une plainte majeure contre les méchants dans la saison 17 de NCIS, épisode 19

La saison 17 de NCIS, épisode 19, intitulée «Blarney», était assez intéressante. Jimmy Palmer et Kasie Hines se sont retrouvés dans une situation délicate, donc Gibbs et l’équipe ont dû venir à la rescousse. Comme tout drame policier, il y avait des méchants. Cependant, ces méchants avaient des problèmes majeurs. Voici la plainte hilarante d’un fan à leur sujet.

Les principaux spoilers sont en avance pour la saison 17 de NCIS,

Épisode 19. Ne lisez pas plus loin si vous ne voulez pas gâcher votre expérience visuelle.

«NCIS» Saison 17, épisode 19 sur Jimmy Palmer et Kasie Hines

Dans cet épisode de NCIS, les téléspectateurs peuvent voir Jimmy et Kasie quitter leurs laboratoires et participer à une action. Après que les deux soient retenus en otage, ils doivent trouver comment distraire les méchants jusqu’à ce que le reste de l’équipe du NCIS puisse les sauver. Il ne devrait pas être aussi surprenant que Gibbs les sauve juste à temps.

Les méchants sont divertissants, mais terribles dans leur travail

Les gars qui ont pris Jimmy et Kasie en otage étaient effrayants, mais pas très bons dans leur travail de criminels. Par exemple, l’un des gars s’est promené dans la rue du restaurant avec son masque à moitié, révélant son visage.

Les escrocs ont également volé une bijouterie juste en face des caméras de la bijouterie. Ils n’ont pas pris la peine de comprendre comment désactiver les caméras ou voler l’endroit sans être bien en vue. Pire encore, ils ont laissé des preuves sur les lieux du crime. Dire qu’ils étaient des voleurs bâclés serait un euphémisme. Voici ce qu’un fan a posté sur Reddit:

C’est comme si les méchants ne regardaient pas la télévision et les films pour voir quelles erreurs ne pas commettre et comment les flics pouvaient les battre. Ils ont gardé le magasin du même endroit public tout en attirant l’attention sur eux, surtout juste avant le cambriolage.

Apparemment, ils ont jeté le corps non loin de là. Le conducteur ne s’est pas couvert le visage. Ils n’ont pas désactivé ou aveuglé les caméras de la bijouterie. Plutôt que d’avaler les diamants sur le chemin de l’aéroport, ils les ont avalés immédiatement à la vue des caméras et ont laissé un emballage derrière.

Un autre spectateur

a décrit les criminels comme «totalement dépourvus de caricature». ça résume à peu près.

Certains fans n’étaient pas satisfaits de cet épisode “NCIS”

Il y avait d’autres fans qui pensaient la façon dont Jimmy et Kasie

géré la situation des otages n’était pas crédible. Un téléspectateur a déclaré que cet épisode était

“Tout simplement horrible.” Voici ce que cet utilisateur de Reddit a dit à propos de Jimmy et Kasie

aventure:

J’adore NCIS et je l’ai regardé pendant les 17 dernières années, mais je pensais vraiment que ce dernier épisode avait été très mal écrit. La façon dont ils ont écrit les réponses de Kasie et Jimmy au tireur avant de voler la bijouterie et la façon dont ils ont eu leurs réponses pendant toute la situation des otages dans le restaurant a été écrite horriblement, tout simplement horrible.

Je veux dire, juste de petites choses. Comme Jimmy n’aurait jamais dit ça au téléphone. Aucun d’eux n’aurait parlé au tireur avec les attitudes qu’ils avaient.

