Ce fanart imagine à quoi ressemblerait le logo Resident Evil 8

Selon des rumeurs, Resident Evil 8 pourrait déjà être en développement pour PlayStation 5 et Xbox Series X. Pendant que nous attendons plus de nouvelles et de fuites, les fans spéculent quels personnages nous pourrions voir dans la huitième partie du classique de l’horreur de survie, quelles nouvelles créatures créées par Umbrella Corporation nous attend et bien plus encore. En attendant Quelqu’un a fait un fanart qui imagine ce que le logo de Resident Evil 8 et a fière allure.

Ce fanart nous donne un aperçu de ce que pourrait être le nouveau logo Resident Evil 8. Comme celui du dernier épisode, le logo profiterait des lettres du titre principal pour simuler le nombre 8. Eh bien, utilisez la lettre «s» pour terminer le numéro:

Ce n’est pas une idée si folle, surtout si l’on considère la conception du logo Resident Evil VII. Vous souvenez-vous que vous avez utilisé les trois dernières lettres de “mal” pour faire le chiffre 7 en romain? Ils ne peuvent pas dire que ce n’est pas une bonne idée. Mais il semble qu’ils aient dû ajouter le sous-titre “Biohazard” pour une raison quelconque, et pour la première fois dans toute la franchise, les titres de la version japonaise et de la version américaine étaient dans le même jeu.

