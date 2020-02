Ce fanart imagine les affiches de Justice League: Snyder Cut

Maintenant que The Batman de Matt Reeves donne beaucoup à dire, les fans n’arrêtent pas de penser à tout ce qui touche à DC Cinematic Universe et ce n’est pas pour moins, Justice League a traversé une manière ardue et triste de se produire et à la fin, peu étaient satisfaits du résultat là-bas que la fièvre sera déclenchée sur Internet pendant quelques mois à cause de la version de Zack Snyder (directeur original de la bande), connue sous le nom de Synder Cut.

De nombreux graphistes ont montré leur intérêt à savoir comment aurait été le film du réalisateur, et parmi eux, BossLogic a déployé beaucoup d’efforts pour créer deux affiches promotionnelles pour Justice League: Snyder Cut.

Les deux affiches sont non seulement incroyables et augmentent notre désir qu’à un moment donné (bien que cela ne se produise probablement pas), nous pouvons voir la version de Snyder. La chose la plus importante à noter dans les deux designs est, sans aucun doute, la présence de Darksaid dans les images.

Pensez-vous qu’à un moment donné, nous pouvons connaître la version Justice League de Zack Snyder?

.