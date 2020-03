Ce fanart réaliste d’Itachi Uchiha de Naruto est incroyable

Itachi Uchiha, le méchant Itachi Uchiha, est un favori des fans de Naruto, et le puissant ninja du village caché parmi la lame qui a tué tout son clan pour tester son pouvoir est revenu dans ce fanart étonnant maintenant dessiné dans un style réaliste. Le résultat est étonnant et nous montre comment Itachi se traduit parfaitement dans un style complètement différent qui pourrait même servir de croquis pour une action en direct.

Ce fanart dessiné par the.oddpencil nous montre Itachi Uchiha de Naruto dans un style réaliste. Le puissant ninja a son groupe Village caché parmi la lame noircie comme le design original de Masashi Kishimoto, le créateur du manga, en plus de sa robe Akatsuki caractéristique, le gang criminel auquel appartient le frère de Sasuke Uchiha. Le fanart traduit très bien le geste arrogant et endormi d’Itachi, bien qu’il le présente beaucoup plus brut et avec plus de détails dans l’expression faciale:

Itachi Uchiha est apparu pour la première fois dans le chapitre 139 du manga Naruto et dans l’épisode 80 de l’anime. Il apparaît une fois qu’Orochimaru et ses sbires se retirent du village caché derrière la lame après avoir assassiné le troisième Hokage, et dans le processus, il est révélé qu’Itachi et son compagnon, Kisame Hoshigaki, poursuivent le renard à neuf queues pour obtenir leur incroyable pouvoir.

Aimez-vous ce Itachi dessiné dans un style réaliste? Quel autre personnage Naruto aimeriez-vous voir dessiné de la même manière? Dites-le nous dans les commentaires.

