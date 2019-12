Ce film de fan d'aventure JoJo Bizarre est génial

L'aventure bizarre de JoJo est l'une des franchises japonaises qui jouissent d'une grande popularité sur Internet, en particulier pour les innombrables mèmes qu'elle a générés. Maintenant, un groupe de fans de JoJo a sorti un film de fans qui montre l'un des moments les plus emblématiques de la série: le combat entre Dio Brando et Jotaro Kujo.

La vidéo a été réalisée par la chaîne YouTube Games Effect, et Malgré le petit budget (ou grâce à ça) c'est très amusant à regarder, en particulier pour les fans de JoJo's Bizarre Adventure. Le court-métrage commence par la scène la plus emblématique de la franchise et a beaucoup d'humour, en plus de démontrer que, quel que soit le budget, la créativité est la chose la plus importante pour faire quelque chose de qualité.

Le manga JoJo’s Bizarre Adventure est actuellement publié au Mexique par Panini.

