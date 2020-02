Ce fut la fin de «Criminal Minds» après quinze saisons

La Behavior Analysis Unit a fermé ses portes au CBS. Quinze saisons et 324 épisodes plus tard, le réseau américain a publié le résultat de l’une de ses fictions les plus emblématiques, «Criminal Minds». Tout au long de ces deux dernières heures émotionnelles, il y a eu place pour les retours, les adieux, les explosions, les persécutions et tout ce qui a défini le style de la série depuis sa création, remontant au lointain 2005.

Rossi et Penelope à la fin de “Criminal Minds”

Comme le souligne Deadline, les deux derniers épisodes ont fait l’objet d’une enquête sur le sort d’Everett Lynch (Michael Mosley), mieux connu sous le nom de le caméléon, le meurtrier impitoyable qui se consacre à couper le visage de ses victimes. Un an après que ce criminel a menacé Rossi (Joe Mantegna), l’UAC tente d’extraire toutes les informations possibles de la mère emprisonnée de Lynch, Roberta (Sharon Lawrence), dont les intérêts passent par l’offre d’un visage collaboratif et gentil pour gagner le conditionnel et pouvoir se venger de son propre fils.

En même temps, Penelope (Kirsten Vangsness) essaie de retrouver le tueur et trouve un indice que Rossi et Spencer (Matthew Gray Gubler) abordent sans hésitation, mais ils ne savent pas que Lynch est en préavis et qu’il cherche son père . Cependant, Roberta arrive devant lui pour faire face à son ex, et la discussion atteint un point tel que le nouveau libéré lui tire dessus à plusieurs reprises et le poignarde ensuite jusqu’à épuisement. C’est le scénario que Spencer et Rossi rencontrent lorsqu’ils arrivent sur les lieux du crime, et à ce moment-là, Roberta entreprend la recherche de son fils. Quand il le trouve, il pointe une arme sur lui, tandis que les agents sont à l’extérieur de la maison, mais, Soudain, la maison explose dans les airs.

Avant de terminer le premier épisode, Spencer se réveille après l’explosion et se rend compte que Lynch n’est pas mort, mais a réussi à tuer sa mère et à s’échapper, mais l’agent tombe dans le coma. Dans ces limbes commence le dernier chapitre, favoriser les apparences de rêve des personnages qui ont marqué le cours de la série, comme Gideon (Mandy Patinkin), Strauss (Jayne Atkinson), Maeve (Beth Riesgraf) ou Derek (Shemar Moore), extraits principalement de séquences précédentes de la série.

L’équipe ‘Criminal Minds’, lors de leur dernière soirée

Dans les airs

Au siège, Rossi et le reste de l’équipe se rendent finalement compte que Lynch est toujours en vie, et le chef envoie un dispositif de sécurité à son domicile pour protéger sa femme Krystall (Gail O’Grady). Cependant, le caméléon assassine l’un des gardes et usurpe son identité, prenant Krystall en otage. Puis il s’enfuit à l’aéroport et accepte d’échanger la femme contre Rossi. Avant l’avion dans lequel ils embarquent, le tournage a lieu à l’intérieur et Rossi parvient à en sortir vivant, même si on ne peut pas en dire autant de Lynch, puisque le reste de l’équipe tire sur le réservoir de carburant du véhicule, provoquant une explosion.

Après cette résolution incendiaire, il y a une ellipse d’un mois et «Criminal Minds» nous plonge dans une ambiance plus détendue: la fête de retraite de Rossi. Dans ce contexte, l’équipe se réunit pour la dernière fois et Penelope annonce qu’il a trouvé un nouvel emploi. Le lendemain, l’analyste se rend au bureau pour récupérer ses affaires, laisse un message sur sa table – dont le contenu est un mystère – et éteint les lumières.

