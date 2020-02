Ce fut la lecture émotionnelle du dernier script

Après onze ans, «Modern Family» fait face à son issue. La comédie primée a commencé son processus d’adieu avec la lecture du dernier scénario, qui correspond à l’épisode numéro 250, et à partir duquel nous avons pu assister à travers les comptes Instagram de plusieurs des acteurs. Dans ces images, vous pouvez voir à la fois les interprètes et les scénaristes et autres membres de l’équipe, qui ont rempli une salle pleine d’émotions.

L’une des actrices les plus actives pendant la lecture a été Sofía Vergara, qui voulait souligner combien ses camarades de classe lui manqueront: “Je suis triste parce que nous finissons, mais aussi très reconnaissant et heureux ayant fait partie de cette famille. Cela a été bien plus qu’il ne l’aurait imaginé ou mérité. “De plus, il a partagé plusieurs histoires avec Rico Rodriguez, qui interprète son fils Manny dans la fiction.

Au cours de ces brèves vidéos, le jeune acteur raconte qu’il conduit sa mère fictive depuis une décennie, car il s’est toujours consacré à souligner ses scripts. D’autres acteurs qui ont pris la parole lors de cette rencontre émotionnelle ont été Julie Bowen ou Eric Stonestreet, qui ont montré l’atmosphère écrasante de la pièce. Une fois à l’extérieur, Jesse Tyler Ferguson est venu pour montrer un moment amusant dans lequel Nolan Gould s’est émulé en se jetant sur la voiture d’Ariel Winter pour l’empêcher de partir. Et l’acteur qui donne vie à Mitchell a également attesté que Au-dessus de chaque script était un paquet de mouchoirs pour ceux qui ne pouvaient pas retenir les larmes.

Adieu double

Pour le moment, l’équipe «Modern Family» devra rester ensemble pendant deux semaines de plus, ce qui reste pour terminer le tournage afin de sortir les deux derniers épisodes sur 8 avril. À ce moment-là, il y aura les derniers adieux de l’une des comédies les plus populaires du petit écran, qui dans notre pays peut être suivie en direct par Neox, tandis que FOX la diffuse dans le domaine du paiement.

