Ce fut la performance de María Parrado avec un message de Zahara

Il n’y a pas de gala de «Votre visage me semble» que je termine sans recevoir d’invité spécial. En plus des candidats, le programme a déjà reçu de nombreuses autres célébrités qui ont approché le spectacle de talents soit pour faire leurs preuves en tant que chanteurs ou pour démontrer leurs compétences musicales et performantes devant le jury et dans toute l’Espagne. A cette occasion, la dernière représentation avant le vote a été réalisée par María Parrado.

María Parrado dans «Votre visage me sonne»

Manel Fuentes l’a reçue en se remémorant son passage à La Voz Kids, alors qu’elle n’avait que douze ans, et lui a parlé du choix de la chanson et de l’artiste à suivre. À ce moment, avec un câlin du présentateur, est entré dans le clone et est monté sur scène parfaitement transformé en Zahara et a commencé à chanter “Avec le désir”.

Sa performance elle-même a été impeccable, à la fois voix et gestes et chorégraphie. Quand il a fini, Àngel Llàcer s’est levé pour dire qu’il avait déjà rempli le quota pour la prochaine édition et que, par conséquent, ce ne pouvait être lui qui lui avait demandé de revenir en tant que candidat au programme. Mais Maria a reçu une surprise. Zahara elle-même est apparue à l’écran pour lui donner un beau message.

Message spécial

“Je dois personnellement remercier Maria de m’avoir imité”, a commencé la chanteuse, puis a demandé à l’équipe du programme à quatre vents de revenir au programme: “S’il te plait, Maria à ‘Ton visage fait 9’ “. Quand elle a disparu du plasma, la jeune fille a reconnu qu’elle était très excitée d’entendre ses mots et a applaudi le public pour la qualité de la performance.

