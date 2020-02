Ce fut la performance d’El Gato, de «Pasión de Gavilanes», avec María Isabel

Une fête est toujours pleine de belles surprises. Et l’hommage aux trente ans d’histoire qu’Antena 3 a de la part de «Votre visage me sonne» n’a pas voulu être moindre. Tout au long du gala spécial de la huitième édition, l’ensemble du spectacle de talents a reçu Des invités vedettes comme Nieves Herrero, Irma Soriano et un beaucoup plus international et très attendu par tous: El Gato.

El Gato et María Isabel dans ‘Ton visage me sonne’

Après avoir vu Gemeliers chanter pour Pablo Puyol et Miguel Ángel Muñoz dans «Un pas en avant», Manel Fuentes a accueilli Juan Alfonso Baptista. Mieux connu sous le nom d’El Gato, il a été l’un des protagonistes de «Pasión de Gavilanes», un format que le bouton a donné à María Isabel pour cette semaine. L’acteur a remercié l’invitation et a remercié tous les fans qui, d’autre part, criaient nerveusement depuis les tribunes.

Baptista a reconnu avoir les portes du professionnel très ouvertes et a clairement exprimé son désir de retourner en Espagne pour travailler: “Si quelque chose se perd dans cette vie, ce n’est pas pour essayer“Le présentateur lui a demandé de faire partie du groupe de personnes qui allait accompagner María Isabel sur scène. Et il a accepté. Pendant la représentation, le candidat a chanté presque toute la chanson à l’acteur.

Faites partie de la performance

Quand il a fini de jouer, le présentateur leur a demandé que s’ils n’avaient pas eu du mal à interpréter, l’un pour retenir les nerfs d’avoir El Gato sur le côté et l’autre pour répéter la chanson tant d’années plus tard. “Je ne savais pas si j’étais son homme ou si elle était ma femme“Le Vénézuélien a répondu en riant. A ce moment, le présentateur l’a licencié et lui a dit qu’il s’attendait à le revoir en Espagne. Et il est parti après avoir jeté le chapeau qu’il portait vers un public très dévoué.

