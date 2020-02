Ce fut la performance sensuelle de Nerea et Raoul comme Camila Cabello et Shawn Mendes

Les neuf candidats de l’édition ne sont pas les seuls à passer la scène tous les soirs dans «Ton visage me sonne». Les invités de la nuit et ceux qui accompagnent les participants face à un duo ou lorsque le bouton leur donne un coffret spécial sont également des protagonistes et animent chaque gala. A cette occasion, de nombreux regards se sont tournés vers Raoul.

Nerea et Raoul dans ‘Ton visage me sonne’

Il est bien connu que l’ancien candidat à l’OT 2017 entretient une très bonne relation avec Nerea Rodríguez, et cette fois Il s’est rendu dans les studios de talent show pour répéter avec elle et jouer ensemble “Miss” de Camila Cabello et Shawn Mendes. Déjà en répétitions, nous avons vu comment ils gaspillaient la sensualité, se chantant la bouche presque coincée. Et la performance n’est pas pour le moins.

Les deux ont réussi à chauffer l’ensemble depuis le début. Une lumière tamisée a inondé la scène et tout l’auditorium s’est rempli de lumières grâce à la lampe de poche des mobiles du public. Les deux ont gaspillé la sensualité et, bien que lors des répétitions, il semble que nous aurions une performance de pitch beaucoup plus élevée, la fin a été explosive: ils ont fini avec un baiser sur la bouche Cela a été très applaudi par tous.

Belinda excitée

Quand ils ont fini de chanter, Àngel Llàcer a dit “J’aime Raoul” et a exprimé son désir de rester dans cette édition du programme. Après avoir remercié le travail compliqué de la caméra qui a suivi les chanteurs, les projecteurs sont allés à Belinda Washington, qui a continué à pleurer d’émotion: “C’était si joli“L’actrice a applaudi son travail et a reconnu que cela avait été très difficile pour eux et ils ont réussi.

