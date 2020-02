Ce fut la performance spectaculaire de Shakira et Jennifer Lopez dans le Super Bowl 2020

Le 2 février, le Super Bowl, le plus important événement sportif de football américain de l’année, rassemble des millions de spectateurs année après année. Annonceurs, bandes-annonces ou performances deviennent automatiquement viraux grâce à la pertinence de cette finale sportive annuelle. Dans cette édition 2020, Au milieu de la finale, la touche musicale a été donnée par deux artistes latins importants de ces dernières années, Shakira et Jennifer Lopez.

Le spectacle a commencé avec le mouvement de hanche caractéristique de la chanteuse colombienne chantant la chanson de “She wolf”. Il a joué de la guitare électrique et a dansé comme jamais auparavant au Hard Rock Stadium de Miami où il a fait une tournée rapide de plusieurs de ses chansons comme “Empire”, “Eyes like this”, “Whenever, where” ou même un remix de “Callaita” et “Blackmail” où il y avait une apparition surprise de Bad Bunny lui-même. Pour terminer sa partie de l’émission, la Colombienne a chanté l’un de ses plus grands succès de 2005 qui est toujours entendu aujourd’hui, la chanson “Hips don’t lie”.

Shakira et Jennifer Lopez dans le Super Bowl 2020

Il a passé le relais à JLo, qui est apparu dans une tour de l’ensemble prêt à tout donner dans le stade. Celle qui est née à New York, comme Shakira, a démontré ses talents de danseuse, si nécessaire au bar et a passé en revue certaines de ses chansons telles que: “Jenny from the Block”, “Get Right”, “On the floor” ou ” En attendant ce soir. ” J Balvin a joué avec elle et a fait sauter le public avec un remix de “My people” et “Love don’t cost a thing”.

Visite surprise de la fille de Jennifer Lopez

Avec une version lente de “Let’s get loud” jouée par Emme, la fille de López et Shakira à la batterie, la chanteuse américaine est apparue avec une cape du drapeau américain, toutes deux ont fini par chanter la célèbre chanson ensemble. Finalement, les deux chanteurs ont terminé leur spectacle avec le “Waka waka” du chanteur colombien. Le spectacle s’est beaucoup concentré sur la danse des deux interprètes et ils ont atteint leur objectif, créant une atmosphère très festive au milieu du Super Bowl 2020.

Demi Lovato a chanté dans l’hymne américain

L’ancien chanteur de Disney était l’artiste qui a eu l’honneur de jouer l’hymne national des États-Unis avant le match Demi Lovato est apparu très fortement après avoir récupéré de sa dépendance à la drogue et a parfaitement entonné chaque note de l’hymne. Ce moment a été utilisé pour faire une minute de silence à la mémoire de la star du basket-ball, Kobe Bryant, après sa mort récente dans un accident d’hélicoptère.

.