Ce fut la première image éditée dans Photoshop de l’histoire

La première image qui a été modifiée dans Photoshop C’est une histoire d’amour. Cela fait 30 ans que les frères Thomas et John Knoll ont conçu le célèbre logiciel informatique qui permet désormais à des centaines de personnes de créer des œuvres d’art puissantes à des montures absurdes qui finissent par être des mèmes. La photo en question concerne Jennifer au paradis, prise par John lui-même un après-midi en 1987.

La photo montre une femme en train de bronzer sur des tops devant les plages de Bora Bora. La femme n’est ni plus ni moins que l’épouse de Knoll, qu’il a rencontrée alors qu’il travaillait dans la société d’effets spéciaux Lucasfilm, Lumière et magie industrielles. Les deux avaient travaillé sur les effets spéciaux de Who Framed Roger Rabbit avant de partir en voyage à Bora à Bora. “Ce fut un moment vraiment magique pour nous”, a expliqué Jennifer au Guardian. “Mon mari m’a vraiment proposé plus tard, probablement juste après cette photo.”

Voici la photo historique:

À cette époque, Tom et John avaient déjà développé un logiciel Photoshop, inspiré du puissant Pixar Image Computer d’ILM. Alors Pendant que Tom essayait d’obtenir un acheteur pour son émission, il a scanné Jennifer in Paradise pour faire quelques démonstrations. “C’était une bonne image pour les démos”, se souvient Knoll. “C’était agréable à voir et il y avait beaucoup de choses que vous pouviez faire avec cette image techniquement.”

Apparemment, la première fois que Knoll a modifié l’image de sa petite amie, il a cloné Jennifer plusieurs fois et a créé une nouvelle île en arrière-plan. C’est maintenant l’histoire. Adobe a fini par acheter Photoshop et ses La première version est sortie le 19 février 1990.

