Ce fut la réaction d’Anne et Gèrard pour rendre publique leur relation lors du Gala 4 de ‘OT 2020’

‘Opération Triunfo’ a lancé sa onzième édition en janvier dernier – la troisième après son retour à la télévision espagnole -, et Le premier couple officiel du concours est désormais confirmé: Anne et Gèrard. Bien qu’il n’ait pas été officiellement officialisé, le programme a montré quelques images qui ont eu un impact sur le public, le présentateur et les protagonistes eux-mêmes.

Anne et Gèrard réagissent à leur baiser à l’académie de ‘OT 2020’

Après la performance de Miki Núñez avec son ‘Celébrate’, le présentateur a cédé la place à une vidéo qui montrait une des chansons que Gèrard avait composée, et qui montrait sa compagne Nia. Ensuite on pouvait entendre quelques strophes dans lesquelles le jeune homme chantait “son rire et ses cheveux bouclés”, Estefania lui a demandé si elle l’avait montré à Anne.

Surprise sur le plateau

Le candidat a finalement montré la chanson à son partenaire, qui a réagi avec un baiser, confirmant la chimie qui existe entre eux. Et c’est ce qui les a surpris tous les deux, qui allaient jouer en duo lors du quatrième gala, Ils ont réagi très timidement.

Enfin, après avoir regardé la vidéo et le visage des concurrents, le présentateur Roberto Leal a voulu enlever le fer de la matière en précisant qu’avec tous les adjectifs que Gèrard, auteur de la chanson, dédia à la personne à qui elle s’adressait, Cela avait été très beau pour Rafa.

.