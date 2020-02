Ce fut la réunion tendue entre Adara et Joao qui a rompu leur amitié

La nuit du 9 février a été marquée par le retour des anciens candidats à la maison de “Le temps de la remise”. Adara a retrouvé Joao, qui avait beaucoup de choses à dire et à clarifier après la déception qu’il a subie ces dernières semaines. Les deux ont parlé de la bombe que Joao a toujours annoncée. Adara lui a dit que tout ce qu’il voulait, c’était faire douter de Gianmarco: “C’est un garçon très poli et ne sait pas tenir ses pieds“.

Joao et Adara dans «Le temps de la remise»

Il lui a également demandé pourquoi elle avait expliqué à l’italienne que lorsqu’elle partirait, elle serait dans «Survivors» alors qu’elle sait que c’est pratiquement impossible. Le voyant a confirmé qu’il n’avait jamais dit cela, que tout avait été une blague et que si c’était réel, il voulait le voir à l’écran. En outre, Il a été très calme car il admet avoir confiance dans le même.

Le présentateur est entré sur les lieux pour s’adresser à Joao et lui dire qu’Adara pense qu’il ressent des choses pour Gianmarco. Tout cela a été démenti par l’enseignant, affirmant qu’il n’est pas son prototype de garçon et qu’il ne l’aime pas du tout. “Il n’a pas l’humilité de demander pardon s’il m’a fait du mal“, a allégué celle qui avait remporté le” GH VIP 7 “. Elle lui a également dit qu’il avait dit à Anabel qu’il avait pris du temps avec Hugo lorsqu’elle lui avait dit en secret.

Votre amitié, brisée

Et, selon l’ancien concurrent, si l’information avait atteint Gianmarco, cela aurait pu lui faire beaucoup de dégâts. “Le rôle va au-delà de l’amitié pour vous“, lui a-t-elle reproché avant de dire qu’il n’aurait jamais fait autant de blagues. Avant de fermer la connexion, il a donné sa parole sur son peu d’intérêt pour Gianmarco et s’est excusé au cas où quelque chose l’aurait offensé. Elle Il a dit qu’il les accepterait s’ils étaient réels, mais il sait que ce n’est pas comme ça. Les deux ont rompu leur amitié et ont dit au revoir aussi froid que possible.

