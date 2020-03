Michonne a dit au revoir à ‘The Walking Dead’ en 10×13 mais n’est pas mort et la porte pour que le personnage de Danai Gurira revienne dans l’univers de la fiction est plus qu’ouvert. L’épisode rend hommage à son voyage de huit ans et commence par un flash vers une réalité alternative. qui a pris comme point de départ la fin de la deuxième saison: Michonne rencontre Andrea (Laurie Holden) mais, à cette occasion, ne le sauve pas des marcheurs.

Retour au présent, Michonne continue avec Virgil (Kevin Carroll), avec qui il a abandonné les parcelles principales en 10×08. Il a décidé de monter sur un bateau avec lui en direction d’une île isolée sous la promesse d’une importante cache d’armes. Depuis lors, nous n’avons plus eu de nouvelles d’elle, son retour marque donc son adieu. A votre arrivée, découvrez les véritable but de Virgile, qui lui demande de l’aide pour récupérer les corps de sa famille, transformés en promeneurs, pour les tuer définitivement et les enterrer.

Danai Gurira, Michonne dans ‘The Walking Dead’

Bien qu’il réponde à sa demande, Virgil hésite à lui donner les munitions promises. Cette nuit Michonne entre dans le laboratoire de l’île pour essayer de les retrouver mais elle est surprise par son hôte, qui l’enferme dans une pièce. Là, la survivante du katana rencontre trois anciens travailleurs de Virgil qui lui racontent comment elle est devenue folle. Un incident avec un groupe de nouveaux arrivants sur l’île, qu’ils avaient l’habitude d’aider, a amené Virgil à les enfermer tous dans un bâtiment, provoquant indirectement la mort de sa propre famille.

À son réveil, Michonne prend la nourriture que Virgile lui a laissée sans savoir qu’elle contient des herbes hallucinogènes. Il commence à avoir des visions avec Siddiq (Avi Nash) et avec la réalité alternative dans laquelle il ne sauve pas Andrea et finit par devenir la main droite de Negan (Jeffrey Dean Morgan). Elle aurait été l’auteur de la mort de Glenn (Steven Yeun), Heath (Corey Hawkins) et Abraham (Michael Cudlitz), entre autres, et la guerre aurait pris fin avec Daryl (Norman Reedus) et Rick (Andrew Lincoln) l’assassinant.

Porte ouverte au retour

Michonne et les autres parviennent à s’échapper et à capturer leur ravisseur. Au lieu de le tuer, ils décident de lui offrir leur pardon pour obtenir la paix avec eux-mêmes, dit-il. Il cherche ensuite les armes promises, mais ne trouve que deux bottes de cow-boy: Rick’s. Virgile assure qu’elle ne l’a jamais rencontré mais, lorsque Michonne communique à Judith (Cailey Fleming) par radio qu’elle a trouvé un indice possible que son père est vivant, la petite fille lui demande de partir à sa recherche.

De retour sur terre, Michonne connaît une petite régression jusqu’à son moi initial et capture deux marcheurs, les mutile et en fait ses protecteurs. Cependant, il rencontre un homme et une femme qui lui demandent de l’aide pour rejoindre un groupe de caravanes. Le personnage de Gurira met fin à ses marcheurs et décide d’aider ces deux survivants, qui le guident vers leur communauté. Qui sont ces gens? Michonne trouvera-t-elle Rick? La porte est laissée ouverte alors que nous la regardons se diriger vers sa nouvelle destination, plus sûre que jamais de l’essence qui la définit. Comme les producteurs l’ont déjà commenté, il est plus que probable que nous verrons la résolution dans la saga des films de “The Walking Dead” qui sont en production.

.