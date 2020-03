Ce fut l’adieu de Paquita dans «Cuéntame», laissant des parcelles non résolues

Après 271 chapitres et 16 ans, Ana Arias dit au revoir à “Dis-moi comment c’est arrivé”. Avec la diffusion du dernier chapitre de la vingtième saison, intitulé “Nous ne ferons pas l’amour, il nous fera”, Paquita dit au revoir au public célébrant son mariage avec Venancio (Pep Ambròs). Un lien qui a été suivi par 2 346 000 téléspectateurs et a obtenu une part de 15,3% de l’écran, marquant le maximum de la saison.

Paquita dans la saison 20 de ‘Raconte-moi comment ça s’est passé’

L’histoire de Paquita Fernández a commencé avec 2004 avec la diffusion de la cinquième saison de la fiction de Ganga Producciones et Televisión Española. Avec l’absence temporaire d’Irene Visedo, les écrivains devaient combler le vide laissé par Inés Alcántara. Mais Ana Arias n’a jamais remplacé personne, elle a gagné une place dans la série selon ses propres mérites.

La nièce innocente de l’Alcantara Il a quitté Sagrillas pour déménager à Madrid avec sa famille. C’est ainsi que son histoire a commencé dans le quartier de San Genaro, où a fini par se marier et se séparer de Miguel Alcántara (Juan Echanove) et ayant plusieurs filles. Mais la mort soudaine de Miguelón a fait perdre au personnage son chemin sans finir de trouver sa place dans la fiction. Ses quelques apparitions et ses intrigues bizarres ont fini par reléguer La Loba à l’arrière-plan.

Le déclin de Paquita

Paquita tue un homme dans “Dis-moi comment c’est arrivé”

Après avoir commencé une relation avec Venancio dans la saison 19, son histoire a pris une tournure dramatique lorsque cette perd tout l’argent de Paquita en raison de sa dépendance au jeu. Mais tout a été compliqué lorsque certains gangsters ont réclamé la dette du jeune homme et ont fini par le battre, ce qui a presque mis fin à sa vie. C’est alors que Paquita décide de rompre leur relation, mais il est trop tard, la foule la poursuit également pour régler ses comptes.

Dans la première partie de la vingtième saison, la fille d’El Matamula finit par tuer l’un des gangsters, en état de légitime défense, et jeter le corps aux travaux de la station de métro San Genaro. Dans la deuxième partie, Ana Arias a eu trois apparitions uniques. Le premier était dans “Strangers in the (Old) Night”, omettant complètement le meurtre et centrant l’intrigue sur une salle de fête où il travaille maintenant. Sa deuxième participation a été dans le chapitre “Bad people”, qui a montré les retrouvailles de Paquita et Venancio après ce qui s’est passé, en exprimant clairement son regret. Et nous atteignons ainsi sa troisième et dernière apparition dans le dernier chapitre de la saison avec son mariage.

Le dernier chapitre de Paquita

Le mariage de Venancio et Paquita dans la saison 20 de ‘Raconte-moi comment ça s’est passé’

Bien que le dernier épisode diffusé se concentre sur le lien entre Paquita et Venancio, la vérité est que le poids de l’intrigue ne leur incombe pas. L’approche de Mercedes (Ana Duato) et Antonio (Imanol Arias) est le véritable moteur du mariage. L’intrigue de Paquita se limite à une belle conversation avec sa tante sur les secondes chances, comparant sa réconciliation avec Venancio à la sienne avec Antonio. En guise d’adieu, la nièce de l’Alcántara chante “I’m for you”, de Dangerous Friendships, et “How we have changed”, de Presumed Involved, au restaurant chinois du quartier où elle accueille la gourmandise. Alors, heureux et en appréciant le leur met fin à l’histoire de ce personnage qui a donné tant de grands moments. Bien sûr, ce n’est pas une séquence d’adieu, laissant l’explication de son départ pour la prochaine saison.

“Paquita frôlait presque l’improbable”

Après avoir regardé le résultat de Paquita dans ‘Cuéntame COMMENT C’EST ARRIVÉ’, FormulaTV a discuté avec Joaquín Oristrell, coordinateur du scénario de la série, pour connaître son opinion sur le départ du personnage. «Parfois, les écrivains vont dans des jardins où vous emmenez les personnages dans un endroit étrange», explique-t-il.Il me semblait que Paquita était presque à la limite de l’improbable, il fallait se reposer un peu“Mais, comme cela arrive presque toujours dans cette série, l’actrice a des portes ouvertes pour reprendre le personnage dans le futur”, avec son essence comme toujours “et” sans avoir à la mettre dans ce genre de cirque “où cela s’est terminé.

