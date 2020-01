Ce fut le moment surréaliste ‘Estefanía!’ dans «L’île des tentations» en italien

L’année 2020 a commencé sur notre petit écran avec une grande révolution télévisuelle: «L’île des tentations». L’émission de téléréalité produite par Quartz pour Telecinco et Cuatro est devenue le grand succès de la saison. L’espace ne cesse de chaîner les records d’audience et dans les réseaux sociaux c’est l’un des contenus les plus commentés chaque semaine. Mais il ne reste plus rien, le cri de ‘Estefanía!’ Christofer l’a fait dans le cinquième épisode de la première édition pour découvrir que sa petite amie Fani lui était infidèle avec l’un des singles Il est déjà devenu viral, un «défi» a été créé avec des gens qui le criaient dans la rue et il y a peu d’espaces de télévision dans lesquels il a été fait référence.

Federica et Ciro dans «Tempation Island VIP»

Ce que nous pouvions à peine imaginer, c’est qu’il y a des mois, dans la version italienne et VIP du format, un autre des concurrents a joué dans un moment très similaire bien que dans son cas, il ait atteint son objectif: retrouver sa petite amie. A cette occasion, le couple leader de ce moment surréaliste était Federica Caputo et Ciro Petrone. Il est devenu célèbre grâce à son rôle de Matteo Garrone dans le film “Gomorrah”, alors qu’elle est étudiante en droit et entretient une relation avec le garçon pendant huit ans. Ils ont choisi de rejoindre ‘Temptation Island VIP’ car ils voulaient démontrer mutuellement leur amour et c’est qu’elle avait trouvé des messages suspects de son petit ami avec une femme. En entrant ici, Ciro voulait prouver sa fidélité.

Le peu qu’ils pouvaient imaginer et les cinq autres couples qui ont participé à la réalité de Canale 5, c’est que Ciro a à peine pu résister deux jours sans parler à sa petite amie. Le garçon s’est rapidement isolé de ses camarades et aussi des femmes célibataires et il s’est rendu compte qu’en effet, il ne pouvait pas vivre sans elle et ne voulait pas vivre cette expérience. Après ce moment dramatique qui a duré plus longtemps que souhaité, le garçon a demandé un “feu de confrontation” urgent; c’est-à-dire qu’il avait besoin de parler à sa petite amie et de lui montrer combien il l’aimait. Cela a été communiqué au présentateur de l’espace Alessia Marcuzzi et c’est à ce moment que le protocole a été activé pour le réaliser.

En Italie, l’ESTEFANIAAAA n’est pas à la hauteur ???????????? pic.twitter.com/CKk6ylyd1i

– Juanma (@Juanmasaurus) 29 janvier 2020

Une fin très différente

Le problème? Comme prévu, Federica n’y figurait pas car il comprenait qu’il n’était pas nécessaire de se revoir si rapidement. C’est alors que le désespoir atteint le cœur et la tête de l’acteur et dans un acte de folie il n’hésite pas à s’échapper de sa villa, Il a couru la moitié d’une île en courant sans être attrapé par personne dans l’équipe et oui, il a fini par arriver là où était sa petite amie en criant son nom totalement désespéré. Ciro a joué dans un moment surréaliste dans le plus pur style ‘Estefanía!’ que cette fois, il s’est retrouvé d’une manière très différente: retrouver sa petite amie. Ils s’étreignirent et s’embrassèrent tous les deux mais la fille expliqua clairement qu’elle ne comprenait pas cette explosion surréaliste de son petit ami. Ce à quoi elle ou son petit ami ne s’attendait probablement pas, c’est ce que leur présentatrice leur a dit: cela avait enfreint les règles et donc les deux ont été automatiquement expulsés. De cette façon, Ciro a fini par remplir sa mission: être avec sa petite amie déjà hors du concours.

.