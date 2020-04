Ce fut le premier épisode de la réunion de «La nounou»

Voulez-vous vous sentir un peu plus âgé que vous ne l’êtes vraiment? Aussi. Madeline Zima a interprété la charmante petite Grace Sheffield dans The Nanny pendant six ans (La Nounou). Et ce 2020, Il a le même âge que Fran Drescher lorsqu’il s’agit de jouer dans cette sitcom des années 90…

Nous nous souvenons de la baby-sitter non seulement pour être l’une des sitcoms les plus importantes et les plus mémorables des années 90, mais parce qu’il y a quelques jours, il a annoncé un Des retrouvailles «digitales» pour nous faire passer un moment très agréable en ces temps de rester à la maison.

Sans doute, Cette réunion a été l’une des meilleures nouvelles que nous ayons pu recevoir. Et le premier épisode de The Babysitter a été publié à la satisfaction de tous ceux qui ont grandi dans les années 90, ou nous avons eu la chance de vivre cette époque (et d’avoir la chance de voir une autre sitcom autre que Friends ou Seinfeld).

Le premier épisode de The Nanny a réuni le casting principal. Pour démarrer, Nanny Fine a présenté M. Sheffield, qui a cédé la place au Nils, le majordome; C.C. Babcock, membre de M. Sheffield; Sylvia, mère de Fran; Maggie, Brighton et Grace; Val, Le meilleur ami de Fran; Danny, L’ex-petit ami de Fran; Dotty, L’ami de Fran qui allait se marier; Eddie.

Remarque: Yetta Rosenberg, la grand-mère de la nounou, a été jouée par Ann Morgan Guilbert, décédée en 2016.

La présentation se termine avec Peter Marc Jacobson, co-créateur et scénariste, et Ann Hampton Calloway, qui a écrit et interprété la chanson titre de The Nanny, l’un des plus connus des années 90 et original pour la série.

Dans cet épisode Le script du premier épisode de la série intitulé “The Nanny” a été lu. Le producteur était en charge de la lecture du décor puis de la contribution des acteurs. Dans ce cas de la première scène, Fran, Dotty et Danny dans un magasin de test de robe de mariée.

Écouter la voix emblématique de Fran Drescher en tant que Fran Fine, avec ces lignes de dialogue qui semblait impossible (et très drôle), est un répit dans cette quarantaine. Ce premier épisode de “The Nanny” a été diffusé le 3 novembre 1993 … il y a 26 ans, presque 27. Et c’était la présentation officielle des personnages principaux.

L’arrivée de Fran Fine chez Maxwell Sheffield est due à une erreur. Niles ouvre la porte à une vendeuse de cosmétiques au chômage, et quand pose des questions sur la position de garde d’enfants, décide de rester. Et c’est ainsi que tout a commencé jusqu’en 1999, date à laquelle la sitcom a officiellement pris fin.

Ici, nous quittons l’épisode complet – doublé en latin espagnol – pour eux de voir, d’apprécier, d’apprécier et de se rappeler quand la vie était aussi simple et compliquée que celle de Nanny Fine.