Ce fut l’échec qui a causé l’accident de train dans le métro Tacubaya

Le 10 mars vers 23 heures, un accident de train s’est produit dans le métro Tacubaya sur la ligne 1, faisant 41 blessés et un mort. Après l’accident, le bureau du procureur général de la justice (FGJ) a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’incident et, selon ses conclusions, la collision des convois du métro de Tacubaya était due au fait que le conducteur de l’une des unités et le régulateur au point de contrôle n’ont pas suivi les bons protocoles. Le parquet a maintenant ouvert une enquête pour meurtre contre les responsables de l’accident.

Selon le rapport du FGJ, le conducteur du train numéro 33 qui se trouvait à Tacubaya en direction de l’Observatoire a reçu une alerte sur son panneau de contrôle qui a automatiquement bloqué le train. A cette époque, le conducteur devait suivre le protocole qui indiquait l’application du freinage “au moyen de la manœuvre de stationnement d’urgence sur la rampe”, selon les mots du parquet. Cependant le conducteur n’a pas reçu cette consigne du régulateur, mais ce dernier lui a dit d’avancer.

Au cours des huit minutes suivantes, différentes personnes sont entrées dans la cabine du conducteur, violant ainsi le protocole de sécurité qui indiquait que vous avez dû appliquer le freinage manuel du convoi puis l’expulser. Pendant ce temps la pression atmosphérique qui compose le système de freinage du train a été perdue, le laissant ainsi complètement sans freins.

Sans possibilité d’arrêt, le train numéro 33 a avancé et a rapidement atteint une vitesse de 51 k / h, impactant avec cette force le train 38 qui se trouvait à Tacubaya à 23 h 38.

“Le fait pourrait être évité en étant que le conducteur du train numéro 33 et le régulateur avaient agi conformément aux manuels techniques et opérationnels du système de transport collectif”, a déclaré un porte-parole du FGJ.

C’est pourquoi il a ouvert un dossier d’enquête pour homicide volontaire et blessures contre le conducteur du train 33 et le régulateur du poste de contrôle, prétendument responsable de l’accident.

