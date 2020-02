Ce fut l’hommage de célébrer leur vie

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Il ne fait aucun doute que Kobe Bryant vit toujours dans le cœur de millions de personnes à travers le monde.

C’était il y a un mois, lors d’un terrible accident d’hélicoptère, le basketteur de 41 ans, sa fille Gianna, sur 13, et sept autres personnes, ont perdu la vie.

Maintenant, ce lundi 24 février, les fans de Kobe et sa famille, y compris sa veuve, Vanessa Bryant, ils rendent hommage à la fois à l’athlète et à sa petite fille, au Staples Center de Los Angeles, lors d’un événement appelé «Célébration de la vie pour Kobe et Gianna Bryant“.

Photo: .

Sur les écrans de l’arène, des images de Kobe et Gigi ont commencé à être projetées, tandis que plusieurs athlètes et célébrités ont commencé à arriver sur les lieux. Parmi le public se trouvaient Anthony Davis, actuel joueur des Los Lakers, et Metta World Peace, ancien joueur et actuel entraîneur du développement des joueurs des South Bay Lakers de la G-League.

Parmi les personnes présentes figuraient également Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, Jimmy Kimmel, Snoop Dogg, Magic Johnson, Kim Kardashian, Kanye West, Khloé Kardashian, Kris Jenner et d’autres célébrités.

Avant le début des discours, Beyoncé Il s’est produit sur scène pour chanter «XO» et a dit au public que c’était l’une des chansons préférées de Kobe. Après avoir commencé à chanter la chanson, il s’est arrêté et a demandé au public de chanter avec elle. La deuxième chanson que l’épouse de Jay-Z a interprétée était “Halo”.

Jimmy Kimmel, qui était un grand ami de Kobe, a été l’hôte de l’événement, mais a également utilisé le microphone pour dédier quelques mots à l’idole décédée et n’a pas pu contenir les pleurs.

Photo: .

Dans l’hommage, Vanessa Bryant Il a parlé pour la première fois, et lors de son discours, dans lequel il se souvenait de Kobe et Gigi, les larmes aux yeux et la voix brisée, les gens dans les tribunes ne pouvaient s’empêcher de pleurer avec elle.

Photo: .

“Kobe et Gigi sont au cœur de Los Angeles et les anges ne meurent jamais”, a-t-il déclaré en espagnol. Diana Taurasi, nommé “White Mamba” par Kobe Bryant lui-même, à la fin de son discours, au cours duquel il a également pleuré. “Nous t’aimons tellement”, a-t-il ajouté, avant de descendre de la scène pour embrasser Vanessa Bryant.

L’entraîneur Geno Auriemma Il a pris la scène pour parler de Kobe et Gianna, qu’il souhaitait un jour aller à UConn, pour jouer au basket-ball dans l’une des meilleures équipes collégiales.

Le 26 janvier, lorsque Kobe est décédé, les Grammys 2020 ont eu lieu, et l’hôte de l’événement, Alice Keys, était chargé de donner les nouvelles lors de la cérémonie de remise des prix, ainsi que d’encourager et de soutenir à la fois Vanessa et le public.

Dans cet esprit, la chanteuse a fait une apparition dans l’hommage du Staples Center, pour jouer avec son piano, l’une des pièces préférées de Kobe et Vanessa Bryant, Piano Sonata No. 14, populairement connue comme «Moonlight “Par Beethoven.

Photo: .

Michael Jordan, une autre légende du basket-ball, a également prononcé un discours dans l’hommage, et dès le début, son visage était couvert de larmes. L’athlète à la retraite a rappelé, comme il l’avait répété à plusieurs reprises, que, plus qu’un ami, Kobe était pour lui comme un frère cadet.

Il a mentionné que Kobe lui envoyait des SMS à tout moment et a expliqué comment Kobe avait toujours voulu être le meilleur joueur de basket-ball. Pour cette raison, Jordan s’est efforcé d’être le meilleur frère aîné que Kobe pourrait avoir, car il l’a certainement inspiré chaque jour à être une meilleure personne.

“Avec la mort de Kobe, une partie de moi est morte”, a-t-il déclaré peu avant la fin. “S’il vous plaît, reposez en paix, petit frère”, a conclu l’idole de la NBA.

Photo: .

Puis vint le tour de parler pour Shaquille O’Neal, qui avait également une relation très spéciale avec Kobe Bryant.

Avec la bonne humeur qui l’a toujours caractérisé et qui était une partie essentielle de sa relation avec le défunt joueur des Lakers, Shaquille se moquait des personnes présentes, se souvenant à quel point Bryant était amusant. Mais, finalement, sur un ton plus sobre, il a dit qu’il savait que son ami et Gigi se tenaient la main dans le ciel.

Christina Aguilera Il est apparu au centre du Staples Center pour livrer un autre moment musical émouvant, chantant, en italien, la chanson “Ave Maria”, accompagnée de violons, de contrebasse et d’une harpe.

Photo: .

Ensuite, une autre grande facette de Kobe Bryant a été rappelée, il est le seul joueur de basket-ball de l’histoire à avoir remporté un Oscar, et le court métrage d’animation “Dear Basketball” a été projeté sur les écrans du Staples Center, basé sur le Lettre que l’athlète a écrite à sa retraite des Lakers.

Après quelques derniers mots de Kimmel, avec lesquels il en a profité pour demander aux gens de continuer à soutenir la Fondation Mamba & Mambacita, une organisation qui cherche à soutenir les jeunes par le sport et qui, a changé de nom pour honorer Gigi, L’hommage émotionnel a pris fin.

JUSQU’À TOUJOURS, KOBE:

Olivia Culpo rend hommage à Kobe Bryant à la Fashion Week de Milan

Vanessa Bryant rend hommage à sa fille décédée Gianna

Vanessa Bryant: “Mon cerveau refuse d’accepter que Kobe et Gigi soient partis”