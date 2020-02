Ce hibou est albinos a des plumes blanches et des yeux rouges. Le voir est hypnotique

Un hibou incroyablement adorable qui ressemble à un conte de fées.

Contrairement à ce que tout le monde pense, ce hibou n’appartient pas aux espèces de neige, en fait c’est un hibou grinçant: version albinos.

Les hiboux grinçants sont généralement gris ou brun rouillé, mais en raison de l’albinisme, cet oiseau particulier manque de mélanine pour produire de la couleur. En conséquence, cela ressemble à un manteau blanc.

Leurs yeux rouge vif, qui sont normalement jaunes chez les hiboux, proviennent des vaisseaux sanguins. En raison du manque de mélanine même dans les yeux, l’iris du hibou n’a pas de couleur, ce qui provoque une réflexion de la peau rose à rouge autour des yeux.

Selon l’American Association of Pediatric Ophthalmology and Strabismus (AAPOS), une personne sur 17 000 souffre d’albinisme et peut affecter différentes races ou, dans le cas des animaux.

L’albinisme est présent chez les mammifères à la naissance et se caractérise par le manque de pigment responsable de la coloration de la peau, des cheveux, des yeux, etc.

La nature ne cessera de nous surprendre. Partagez le mysticisme de ce hibou avec vos amis.

