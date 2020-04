Ce jeudi, le cinquième vol avec du matériel médical arrive de Chine

Mexico – Lors de la conférence sur la santé, Alethse De la Torre Rosas, directrice du Centre national pour la prévention et le contrôle du VIH et du sida, a déclaré que le COVID-19 peut engendrer la peur, raison pour laquelle une mise à jour pour la manipulation des cadavres a été développée.

L’officiel Il a affirmé que le plan consiste à établir des stratégies pour garantir la santé de la population grâce à un traitement digne du défunt et de ses proches, et d’autres protocoles.

Directement, une personne peut obtenir COVID-19 en contact avec un défunt de cette condition; indirectement, en raison de leur relation dans un espace contaminé.

Par conséquent, le directeur du Centre national pour la prévention et le contrôle du VIH et du sida, Il a appelé à des mesures de biosécurité avec un corps.

Alethse de la Torre a ajouté que bien qu’il n’y ait aucune confirmation diagnostique d’un laboratoire, Si une personne soupçonne qu’elle a été infectée par COVID-19, elle ne doit pas prendre la situation à la légère et y remédier le plus tôt possible, en plus de s’isoler.

En outre, il a déclaré que nous devons garantir d’éviter la propagation de nouvelles infections parmi les membres de la famille.

Dans les conditions de passage des proches du défunt par COVID-19 Il est important d’exprimer respect et compassion, a déclaré Alethse De la Torre Rosas, directrice de Censida.

Il a souligné qu’ils travaillent également avec les morgues pour gérer les corps des les personnes tuées par le coronavirus et éviter les infections possibles.

Jusqu’à Le mercredi 22 avril, le ministère de la Santé a signalé 970 morts et 10 544 cas confirmés. par Covid-19.

