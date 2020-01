Ce jeune homme crée des prothèses pour chiens et les donne

Le jeune de 18 ans est un étudiant en génie et utilise toutes ses connaissances pour aider les animaux dans le besoin.

Alejandro Colli est une de ces personnes qui met ses talents et ses connaissances au service des autres, c’est un étudiant en génie qui, avec sa machine d’impression 3D, crée des prothèses pour chiens. Il le fait avec un cœur pur car s’il a l’intention d’aider ces animaux à retrouver leur vie normale et bien que ce soit un produit très commercialisable, il ne les vend pas, il les donne.

Alejandro a lancé ses incroyables créations via Twitter, faisant de son entreprise toutes les nouvelles virales.

L’initiative a commencé à la fin de l’année dernière alors qu’Alejandro était sur le point de terminer la dernière année de lycée à Stella Maris à Lemus, en Argentine, et a eu de sa propre initiative le développement d’une imprimante 3D.

Alejandro a assemblé son imprimante avec des didacticiels YouTube et bien qu’il ne prenne pas l’outil au sérieux, il a réalisé plus tard tout ce qu’il pouvait en faire.

Avec son imprimante, il a commencé à fabriquer des moules à biscuits pour la cuisson, il a créé une petite entreprise à partir de cela, puis a commencé à penser à plus de projets et c’est à ce moment-là qu’il a fait un pas dans le monde canin, en commençant par les prothèses pour les pattes des chiens et réussir à les aider à marcher à nouveau.

Alejandro prend les mesures et comme il n’est pas un fabricant de masse, il ne travaille que sur demande. Cela prend environ un jour et demi sur chaque prothèse, les modèles sur votre ordinateur, puis transfère la conception à l’imprimante, ce qui prend environ trois heures dans différentes parties de la prothèse.

Une fois qu’il obtient les pièces, il les arme et les boulonne, en plus de placer des sangles velcro pour la partie du coude et du caoutchouc mousse pour créer un matelas pour la jambe du chiot.

Le coût total d’une prothèse comme celle-ci ne dépasse pas 10 $ quelque chose de curieux car ces articles sont régulièrement très chers. Heureusement pour ces chiens Alejandro leur donne gratuitement.

“Ce que les gens vous remercient est incroyable. Voir un chien reprendre une marche normale est une chose inestimable et sans parler du bonheur des propriétaires. Ils me remercient, mais ils n’ont pas à le faire.

Alejandro continue de travailler sur plus de projets et beaucoup de ses revenus vont à l’achat de ressources pour continuer à créer des prothèses pour plus de chiens.

«J’ai déjà livré plus de 50 pièces, à la fois dans le pays, comme au Panama, au Mexique, en Colombie et au Chili. Aujourd’hui, je me concentre davantage sur les fauteuils roulants adaptables, qui sont les plus difficiles à fabriquer et les plus chers car ils nécessitent un raid sur toute la colonne vertébrale. J’utilise l’argent pour réparer les machines et acheter du matériel, ce qui est le moins cher. Bien que le retour en dollars actuel ait rendu tout plus cher.

Sans aucun doute, Alejandro fait un travail magnifique et très enrichissant. Espérons qu’il y ait plus d’humains comme ceux qui donnent de l’aide à ceux qui n’ont pas de voix pour le demander.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: