Ce juge a laissé une fille avec un ours en peluche autiste participer comme si elle était réelle

Le grand geste du juge

Dans ce monde qui semble empirer chaque jour, des actions pleines d’humanité et d’amour entre les gens remplissent nos cœurs de foi et de joie en sachant que cet endroit peut être meilleur pour tout le monde.

Lorsque ces types de gestes sont faits pour des personnes régulièrement discriminées ou exclues, ils deviennent plus importants. Ils deviennent des exemples à suivre.

Dans une compétition de l’American Kennel Club (AKC), une scène s’est produite à la fois tendre et importante. Un juge a fait partir une fille autiste avec son chien en peluche pour concourir comme si c’était réel. Tout pour qu’elle se sente incluse.

La vidéo a été publiée via Reddit et vous pouvez voir le juge examiner le chien en peluche comme s’il s’agissait d’un vrai concurrent. Puis il donne le laissez-passer à l’exposition pour que la jeune fille court avec son animal en peluche et qu’il la suive.

La décision du juge est devenue virale sur Twitter, où la vidéo a ensuite été partagée, ce geste d’inclusion était simple et a rendu la fille heureuse. La chose la plus importante est que cela ne coûte rien de rendre la fille heureuse.

Pour mettre un terme à leur participation, le juge et la jeune fille se sont embrassés tendrement et se sont dit au revoir. Cet homme montre que nous pouvons être de meilleures personnes avec des actions très simples. Nous avons besoin de plus de gens comme lui. Partagez votre grande action afin que plus de gens la connaissent et la répètent.

