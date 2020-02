Ce médaillé olympique est le nouveau Sailor Moon

Au Japon, les adaptations au théâtre, aux spectacles ou aux jeux mécaniques de l’anime le plus populaire sont chose courante, ce qui n’est pas courant, c’est qu’ils engagent des étrangers pour jouer les rôles. L’adaptation du patin à glace de Sailor Moon, Pretty Guardian Sailor Moon: Prism on Ice, veut briser ce paradigme et mettra en vedette un russe. Il s’agit de la double médaillée olympique Evgenia Medvedeva.

Elle ne sera pas la seule athlète à se joindre au spectacle. Il sera rejoint par le quadruple champion national japonais Satoko Miyahara en tant que Sailor Mercury, le médaillé olympique Mirai Nagasu en tant que Sailor Mars, le double champion national américain. UU. Alissa Czisny en tant que Sailor Jupiter, la championne junior du Grand Prix 2008 Becky Bereswill en tant que Sailor Venus et le double champion du Grand Prix Andrew Poje en tant que masque de smoking.

Ce sont eux qui incarneront les personnages, mais les voix seront fournies par la distribution de Sailor Moon Crystal: Kotono Mitsuishi, Rina Sato, Shizuka Ito, Hisako Kanemoto et Ami Koshimizu.

Pour le moment, le spectacle ne sera présenté qu’au Japon à partir de juin, mais j’espère qu’ils feront une tournée internationale en Amérique latine où la série a tant de fans.

