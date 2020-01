Ce membre de la famille pourrait avoir influencé la sortie du prince Harry et de Meghan Markle plus que nous ne le pensions

Prince

Harry et Meghan Markle ne vivent leur nouvelle vie que depuis quelques années

jours, mais ils semblent déjà beaucoup plus heureux. La duchesse de Sussex était

récemment repéré promener ses chiens sur un sentier de Vancouver, et elle était tout sourire.

Harry a finalement rejoint la famille à Vancouver, et ils se lancent dans

leur prochain chapitre.

Bien que le départ de Harry et Meghan soit en grande partie imputé à Meghan, il y a peut-être eu une autre personne qui a eu un impact plus important sur la sortie du couple que nous ne le pensions.

Le prince Harry et Meghan Markle ont quitté la famille royale | Kirsty Wigglesworth / AP Photo / Piscine

Harry et Meghan étaient mécontents de la publicité qui a suivi la vie royale

Dès l’instant où Harry et Meghan se sont mariés, ils ont eu du mal à trouver

leur place en tant que couple royal. Les deux étaient constamment comparés à Prince

William et Kate Middleton, et cela a conduit à beaucoup d’attention négative des médias pour

les deux.

Meghan a souvent été mal étiquetée par la presse, qui a suggéré qu’elle était une grimpeuse sociale, fausse et hostile. Et le public a écouté les médias et a commencé à se forger les mêmes opinions. Meghan était lentement engloutie par la mauvaise réputation qui avait été créée pour elle, et Harry en était également affecté.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Harry a toujours lutté sous les projecteurs

Depuis que Harry était petit, la vie royale ne s’est pas bien arrangée avec lui. Il n’a jamais aimé être sous les projecteurs, et sa difficulté à y faire face l’a conduit à une sorte de spirale descendante. Harry faisait beaucoup de fête quand il était jeune, et il buvait et fumait plus qu’il n’aurait probablement dû. Mais être dans la famille royale signifiait qu’il était toujours sous surveillance, ce qui, combiné à la mort tragique de sa mère, lui a fait des ravages.

Son départ pourrait également résulter de sa relation avec son père

Bien que Harry et Meghan n’étaient pas satisfaits des médias, le prince Charles aurait peut-être aussi quelque chose à voir avec le départ de Harry. Quand Harry est né, Charles était mécontent que son fils ne soit pas une fille, et il a été encore plus déçu quand il a appris que Harry avait les cheveux roux.

Les fonctions royales de Charles auraient compensé son temps passé avec ses fils. Et son dégoût apparent pour Harry à partir du moment où il est né n’a probablement rien facilité pour le duc de Sussex.

La princesse Diana pensait que Charles était un mauvais père

Diana a répété au cours de sa vie qu’elle sentait que Charles était un

mauvais père. Selon certaines informations, Charles aurait dû passer plus de temps dans

public avec ses fils pour donner l’impression qu’il était un père plus pratique. Ce manque

d’affection de Charles aurait pu donner à Harry l’impression qu’il n’aurait pas été

capable d’être un bon père pour Archie s’il continuait la vie royale telle qu’elle était.

L’impact de Charles sur ses fils aurait pu jouer un rôle dans la décision de Harry de quitter la famille. Bien que Charles semble être en bons termes avec ses garçons maintenant, selon la page six, l’un des amis proches de la princesse Diana a dit qu’elle l’avait décrit un jour comme «un mauvais père, un père égoïste». Harry ne voudrait certainement pas son propre fils ou femme de penser de cette façon à son sujet.