Ce membre de One Direction se marie

Les dernières années ont été un tourbillon pour Louis Tomlinson de One Direction. Il a trouvé l’amour et se mariera – ou le fera-t-il? Voici ce qu’il avait à dire sur l’amour, la perte et ses ambitions.

Louis Tomlinson va-t-il se marier?

Selon E News, Tomlinson sort avec sa petite amie d’enfance, Eleanor Calder, bien qu’il insiste sur le fait qu’ils ne sortent pas ensemble. Répondant aux rumeurs de fiançailles, il a déclaré «Ouais, j’en ai vu une partie. Ce n’est pas vrai, mais le luxe avec Eleanor, c’est que je la connais depuis avant notre premier single «What Makes You Beautiful», donc elle a ressenti toute la croissance de tout. Comme je dois le comprendre, elle aussi, et j’ai l’avantage avec elle que nous l’avons vu pour ce que c’est. “

Tomlinson pense-t-il qu’il pourrait épouser Calder à l’avenir? Selon Albawaba, il a dit: «Un jour, oui, j’imagine. Si vous me demandez si je vais l’épouser? Oui, je pense que oui! Et plus d’enfants, je le dirais. »Lorsque Tomlinson a parlé d’avoir« plus »d’enfants, il a semblé faire référence à Freddie, son fils, avec Briana Jungwirth.

Louis Tomlinson a des ambitions académiques

Quel avenir pour Tomlinson? Il a révélé qu’il avait des ambitions académiques. «J’ai eu beaucoup de chance, mais je sais que j’aurais adoré vivre une université, se mobiliser et rencontrer de nouvelles personnes. Un jour, cela arrivera. J’étudierais la psychologie. “

Il veut également s’auto-éduquer. “Et je viens de recommencer à lire, je viens de reprendre ce livre des Beatles, donc j’essaie de m’instruire un peu plus. Je pensais juste que je prendrais quelques livres, parce que je me suis rendu compte que je ne lis pas du tout – et pour un auteur-compositeur, c’est assez criminel. “

L’approche de Louis Tomlinson à la musique

En plus de la littérature, Tomlinson conserve un intérêt pour la musique. Il a dit: «Je n’ai jamais été motivé par l’argent, mais j’ai un point à prouver. Je pense que j’étais frustré avant, parce que j’étais dans quelques sessions d’écriture où peu importe ce que je disais au début de la session, le concept à la fin était toujours quelque chose de différent. Mais après un certain temps, j’ai décidé d’abandonner tout cela et de me l’approprier. »

Il a poursuivi: «J’ai eu du mal avec ça pendant les deux premières années. J’essayais de déterminer exactement quel était mon son. Je n’ai pas eu le luxe que tous les autres artistes en développement ont de faire des erreurs en arrière-plan jusqu’à ce que vous atterrissiez sur celui qui vous passionne et c’est pourquoi il m’a fallu une seconde tentative pour bien faire les choses. »Ses fans sont certainement heureux qu’il ait c’est vrai, car sa musique solo a reçu un accueil chaleureux de nombreux réalisateurs.

Peut-être que Tomlinson se mariera, ira à l’université et en lira plus. Peut-être pas. Quoi qu’il en soit, ses fans les plus ardents le soutiendront.

