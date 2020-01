Ce moment Randall et Kevin vous détruira une fois que vous réaliserez ce qui s’en vient

Demandez à n’importe quel fan de This Is Us et ils seront d’accord: Randall (Sterling K. Brown) et Kevin (Justin Hartley) ont une relation compliquée. Les frères Pearson sont souvent vus avec beaucoup de tension entre eux. Mais à la fin de la journée, Randall et Kevin comprennent qu’ils sont là l’un pour l’autre, quelles que soient les circonstances. Dans l’épisode du 21 janvier, intitulé «Un enfer d’une semaine: première partie», Randall et Kevin partagent un moment qui illustre les meilleurs aspects de leur relation. Cependant, cela vous brisera le cœur une fois que vous vous souviendrez de ce qui se passe dans quelques mois.

Qu’est-il arrivé à Kevin et Randall dans la saison 4 de «This Is Us»?

Justin Hartley comme Kevin Pearson, Sterling K. Brown comme Randall Pearson dans ‘This Is Us’ | Ron Batzdorff / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Dans This Is Us Saison 4 Episode 11, Randall lutte avec sa santé mentale. Après être rentré chez lui après avoir reçu un diagnostic de déficience cognitive légère de Rebecca (Mandy Moore), il trouve un intrus chez lui. Au final, personne n’est physiquement blessé et l’intrus s’en va. Mais le bilan émotionnel de Randall demeure.

À un moment donné, Randall envoie un texto à Kevin pour parler. Et quand Kevin répond par un appel téléphonique, Randall lui dit ce qui s’est passé. Kevin – qui est à Pittsburgh pour les funérailles de la mère de Sophie (Alexandra Breckenridge) – demande également où se trouvait Randall avant l’arrivée de l’intrus. Randall ne peut pas expliquer car il garde secret la maladie de sa mère. Il s’arrête alors et une fois que Kevin propose de discuter davantage, Randall refuse.

Tout au long de l’épisode, les fans de This Is Us voient Randall – dans le passé et aujourd’hui – résister à l’idée de la thérapie et demander de l’aide aux autres. Mais à la fin, Randall s’effondre, finissant par s’enfermer dans une salle de bain en larmes. Puis il appelle Kevin.

«J’ai menti, mec, j’ai besoin d’une prise. Je ne vais pas bien », dit Randall au téléphone à son frère. «Il avait un couteau, il était dans ma chambre. Il aurait pu faire quelque chose à Beth, il aurait pu faire quelque chose à mes filles. “

Et Kevin intervient. “Écoutez, je suis là”, dit Kevin. «Respire, Randall, d’accord? Nous pouvons simplement nous asseoir ici au téléphone ensemble. Tout ce que vous voulez.”

Randall dit qu’il a juste besoin de Kevin pour parler. «Je peux parler, je suis bon dans ce domaine», dit Kevin. «Je vais être ce type, Randall. Je suis le gars qui va vous aider à traverser ça. “

Maintenant, la scène déjà déchirante frappe plus fort une fois que les fans se rendent compte de ce qui arrive à Kevin et Randall en quelques mois. Dans la finale d’hiver de la saison 4 de This Is Us, les téléspectateurs découvrent que les frères ne sont plus en train de parler neuf mois après Thanksgiving.

La famille Pearson se rassemble pour l’anniversaire des Big Three. Mais seuls Kevin et Kate (Chrissy Metz) sont présents. Et à un moment donné, Rebecca demande à Kevin où se trouve Randall. “Non maman. Randall ne vient pas », a répondu Kevin. “Nous ne parlons pas, tu te souviens?”

Sterling K. Brown explique pourquoi Randall appelle Kevin quand il est en crise sur «This Is Us»

Bien qu’ils s’affrontent de temps en temps sur This Is Us, Randall et Kevin semblent toujours s’appuyer l’un sur l’autre lorsque les choses se compliquent. Et en parlant avec TVLine, Brown a expliqué pourquoi Randall semble toujours faire appel à Kevin pour obtenir de l’aide.

“Vous savez, c’est intéressant. Kevin est un gardien né naturellement », a déclaré Brown. «Nous avons vu dans le passé des cas où il s’occupe de sa sœur, où il donne des bonbons d’Halloween à un gars pour que vous sachiez qu’il lui tiendra la main ou autre chose. Il viendra à l’école quand Randall aura une crise de panique et signera simplement la note ou quoi que ce soit. “

Brown a également noté que Kevin est également «un peu une bite», faisant référence à Kevin incitant Randall au rap quand ils étaient enfants. “[Kevin] a ces deux choses en lui, parce qu’il est juste sucré et salé », a déclaré Brown. “C’est juste la nature de qui est Kev … Mais il n’est pas question de savoir quand les choses sont difficiles, pour une raison ou une autre, je sais que Kev va me soutenir.”

Cela dit, il semble qu’il y aura un moment où l’anxiété de Randall nécessitera plus d’attention que d’en parler avec Kevin ou Beth (Susan Kelechi Watson).

“À un certain moment, vous allez vous heurter à quelque chose qu’aucun de ces mécanismes d’adaptation n’est suffisant, et vous allez devoir creuser un peu plus”, a déclaré la productrice exécutive Elizabeth Berger à TVLine. “Je pense qu’il est clair que nous arrivons à ce point avec Randall.”

L’équipe taquine la faille de Kevin et Randall dans la saison 4 de «This Is Us»

Alors que les problèmes de santé mentale de Randall arrivent à un point critique et que nous pouvons atteindre un point où les discussions de Kevin ne suffisent plus, les fans ne peuvent pas imaginer que Kevin abandonne son frère en cas de besoin. Mais bien sûr, tout le monde sait qu’ils ne parleront pas dans un avenir proche.

Dans l’interview ci-dessus, Berger a laissé entendre qu’il y avait une énorme raison à la rupture. “Quelque chose d’important arrive dans cette prochaine manche avant la fin de notre saison qui va déchirer ces deux-là”, a-t-elle déclaré.

Puis, en parlant avec The Hollywood Reporter, Brown a révélé que les fans apprendraient ce qui s’est passé entre Kevin et Randall dans la finale de This Is Us Season 4.

“Vous en verrez la racine dans la finale de la saison”, a-t-il déclaré.

Néanmoins, il semble que les fans peuvent toujours espérer un doux moment entre Kevin, Randall et Kate avant le grand combat. Brown a déclaré:

Nous verrons Kev et Kate dans les deux épisodes suivants, et puis il y a une belle [scene that’s] Je pense que la première fois cette saison, nous avons la chance de les voir ensemble parler de ce qui se passe dans leur vie et de la façon dont ils peuvent être au service les uns des autres. Je pense que c’est la belle chose d’avoir des frères et sœurs. Ayant moi-même quatre frères et sœurs, c’est vraiment agréable de pouvoir se connecter, partager, trier des fichiers dans la vie de l’autre et voir comment ces trois personnes s’aident mutuellement à vivre leur meilleure vie. Alors que vous voyez cela.

Lire la suite: “This Is Us”: Cette théorie de Kate et Marc vous fera revoir la série NBC pour trouver des indices